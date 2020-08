“Ex on the Beach”: ces visages familiers sont là

26/08/2020 22h04

En tant que célibataire, que ne voudriez-vous certainement pas vivre sur une belle plage? L’ex-partenaire. Mais c’est exactement ce qui arrive aux candidats avec le nouveau programme “Ex on the Beach”.

Huit célibataires sexy attendent avec impatience une aventure et peut-être même un nouvel amour. Mais alors le choc, les ex-partenaires des célibataires apparaissent soudainement et gâchent les vacances amoureuses célestes!

Des visages familiers là-bas

Ferhat (27 ans, de Cologne) connaît déjà le public de «Are you the one», il y a rencontré Maddi, qui a finalement décidé d’en choisir un autre.

Christina (28 ans, de Dortmund) était avec son ex-petit ami Salvatore à “Temptation Island”. Elle affirme d’elle-même: «Je suis bien trop cool et trop ouverte pour les hommes!» Et Michelle (22 ans, d’Innsbruck) est aussi un visage familier: «À Temptation Island, mon ex et moi avons testé notre relation et cela a fonctionné courbé!”

Ce sont les autres célibataires

Luigi (21 ans, de Pleidelsheim): “Les femmes savent:” C’est Lui, le putain! ” Plus n’est pas possible! “

Walentina (20 ans, d’Essen): “Si vous avez déjà couché avec moi, c’est que les hommes en veulent toujours plus …”

Paul (33 ans, de Berlin): “En tant que prédateur, je suis un lion – quelle femme peut m’apprivoiser?”

Olivia (21 ans, de Berlin): “J’ai toujours l’air gentille et gentille, mais j’ai aussi un côté vraiment méchant!”

Loreen (20 ans, de Ronnenberg): “Je ne me suis jamais senti aussi libre et bien que maintenant en tant que célibataire!”

Drame préprogrammé

Avec ce concept, la dispute et le drame sont inévitables. La candidate Christina réfléchit: «Le seul qui pourrait se présenter ici est Salvatore. Mais avec moi au lit, il ne dormira certainement pas … “

Et Ferhat est également sûr: «Si Maddi venait ici, je n’en ferais rien. En tout cas, rien ne marcherait là-bas! »Mais est-ce que rien ne fonctionnera vraiment ou ne réécrira les vieux sentiments quand les deux apparaîtront réellement dans la villa de plage?

Le premier argument

Valentina et Luigi s’amusent ensemble dans une taverne grecque. Et au début, le joueur de 20 ans est également sûr: «Vous pouvez certainement vous amuser beaucoup avec Luigi. Visuellement, c’est définitivement celui que j’aime le plus ici! “

Mais après leur date, les deux ont des points de vue différents. Alors que Valentina attrape Ferhat immédiatement après le rendez-vous pour aller dans la piscine avec lui, Luigi réagit jalousement: «Si tu me dis que tu es en moi, alors tu ne pars pas avec un autre mec … ça m’excite soupe! Si j’ai une femme, elle est à moi aussi! “

TVNOW diffusera les deux premiers épisodes de “Ex on the Beach” à partir du 1er septembre 2020. Deux semaines plus tard, le 15 septembre, la Love Reality en douze parties débutera également à 23h05 sur RTL.