Ex-mari de Jenna Lyons: Qui est Vincent Mazeau?

La créatrice de mode américaine et ancienne présidente de J. Crew Jenna Lyons a un nouveau défilé HBO, Élégant avec Jenna Lyons, qui a été créée sur HBO le 3 décembre.

L’émission suit des hommes et des femmes qui se disputent une place dans l’équipe de stylistes de Lyon, qui comprend ses anciennes collègues Sarah Clary et Kyle DeFord.

Alors que Lyons est un incontournable de l’industrie de la mode depuis des décennies, nous sommes curieux d’en savoir plus sur sa relation avec son ex-mari, Vincent Mazeau, et le drame entourant leur divorce en 2011.

Qui est l’ex-mari de Jenna Lyons, Vincent Mazeau?

Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur Vincent Mazeau, y compris les rumeurs selon lesquelles Lyons se serait séparé de lui à cause de sa relation avec son amie de longue date (et maintenant, ex-petite amie) Courtney Crangi.

Vincent Mazeau est un artiste devenu chef.

Vincent Mazeau a débuté sa carrière en tant qu’artiste et décorateur, mais a troqué son ancien métier pour se concentrer sur la restauration.

Il a ouvert Cherry Point à Brooklyn, New York en 2016; Cependant, en avril 2020, il semble que le restaurant ait définitivement fermé ses portes en raison de la pandémie de coronavirus en cours et de l’effet majeur qu’elle a eu sur les petites entreprises.

«C’était incroyable, l’arche du temps», a déclaré Mazeau dans une interview. «De la fin de la deuxième semaine de mars au début de la troisième semaine, j’ai pensé:« Je dois garder le restaurant ouvert pour que mon personnel puisse continuer à gagner de l’argent. »

Cependant, comme de nombreux propriétaires de petites entreprises, Mazeau a malheureusement dû fermer définitivement son restaurant, un incontournable du quartier Greenpoint pendant près de quatre ans.

«Le côté commercial rend improbable la réouverture dans cet espace», a déclaré Mazeau. «Je ne peux plus supporter ce risque tout seul.»

Il est bien connu dans l’industrie de la mode.

Jenna Lyons n’était pas la seule dans leur relation à avoir une réputation particulièrement appréciée dans l’industrie de la mode.

«Le travail éditorial de Vincent était dans des publications comme Vogue italien, Vogue américain et Magazine W, et il a fait des campagnes commerciales pour des clients comme Yves St. Laurent, Alexander McQueen et Dolce & Gabbana », a révélé une source proche de Mazeau en 2011.

Vincent Mazeau et Jenna Lyons se sont mariés pendant près d’une décennie.

Vincent Mazeau et Jenna Lyons se sont mariés en 2002 et se sont séparés en 2011.

Peu de temps après leur séparation, Lyons a commencé une relation avec son amie proche, Courtney Crangi. Bien que Crangi et Lyons n’aient rendu public leur relation qu’en novembre 2012, les rumeurs selon lesquelles Mazeau et Lyons avaient mis fin aux choses à cause de Crangi étaient monnaie courante à l’époque.

«Quand Jenna a dit à Vincent qu’elle poursuivait une relation amoureuse avec Courtney, ce fut une révélation assez douloureuse, car Courtney et son partenaire et leurs enfants étaient des amis proches de Jenna et Vincent depuis plus de deux ans», a déclaré une source.

« Ils avaient passé de nombreux week-ends, vacances et vacances ensemble. Jenna et Vincent les avaient même tous emmenés pour un voyage d’une semaine dans les Caraïbes plus tôt cette année », a ajouté la source.

Mazeau s’est finalement remarié.

Le nom de sa femme est Natasha, et bien que son compte Instagram soit privé, il publie régulièrement sa photo sur son propre compte et se dit à quel point il l’aime.

«Je t’aime chérie et mon super gang de quatre», a-t-il sous-titré un collage de photos de famille le jour de la Saint-Valentin cette année.

C’est un papa.

Mazeau et Lyons partagent un enfant, un fils nommé Beckett.

Il a également une fille avec sa femme, Natasha, et lui a rendu un hommage réconfortant à l’occasion de la fête des mères cette année.

«Bonne fête des mères chérie. Nous sommes tellement chanceux de vous avoir dans nos vies. Nous vous aimons pour votre sourire, votre esprit et votre cœur irrépressibles. Vous êtes le meilleur! il a légendé une photo de sa charmante épouse.

