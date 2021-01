Ex-mari de Britney Spears: Qui est Jason Alexander?

L’ex-mari de Britney Spears, Jason Alexander, était l’un des émeutiers au Capitole américain le 6 janvier.

Il s’est présenté à Washington DC pour la tentative de coup d’État au Capitole. Alexander avait l’air excité d’être là, alors qu’il montrait son visage sans masque, portait un bonnet Trump 45 sur la tête et prenait des selfies.

On ne sait pas s’il faisait partie de la foule qui est réellement entrée dans le bâtiment du Capitole, mais on l’a vu flâner dans la zone à l’extérieur.

Continuez à lire pour plus d’informations sur l’ex-mari de Britney Spears, Jason Alexander.

Jason Alexander est de Kentwood, en Louisiane et est un chaudronnier.

Il est un partisan de longue date de Trump, il n’est donc pas surprenant qu’il se soit présenté aux émeutes du Capitole.

Il a posté une photo sur Facebook de lui-même portant un bonnet Trump 45 à l’extérieur de l’émeute et a sous-titré la photo, «DC. Des millions de personnes se sont présentées. Sa page Facebook dit également qu’il est un chercheur sur «les théories et l’histoire du complot».

Sur Twitter, l’utilisateur @BritneyHiatus a été celui qui a divulgué la nouvelle que Jason Alexander était à l’émeute.

Le tweet était sous-titré: «L’ex fiancé de Britney Spears pendant 55 heures était l’un des insurgés qui ont envahi le Capitole américain hier.

Le tweet présentait également une photo d’Alexandre, puis un message sur Facebook qui disait: «Est-ce que quelqu’un d’autre a du mal à se concentrer sur son travail en ce moment? C’est comme si le monde brûlait autour de nous mais ici j’écris une motion… »

Ensuite, quelqu’un a commenté le message Facebook en disant: «YUP. Je traite également le fait que mon cousin stupide (qui a également épousé Britney Spears pendant 55 heures) est à Capitol Hill. Je suis vraiment lié à un terroriste national. »

Le 4 janvier à 5 h 32, il a posté une vidéo de lui et des autres terroristes se rendant à DC. Il a sous-titré la vidéo « À bientôt à DC » et a même écrit « où tous mes patriotes je suis dans le train Trump, que voulez-vous dites à vos petits enfants. Un utilisateur nommé John Terre a commenté le message «J’espère qu’il n’y a pas de drame» et «nous sommes la risée du monde».

Bien que le tweet original ait appelé l’ex-fiancé d’Alexander Spears, ils étaient en fait mariés pendant une brève période.

En 2004, Britney Spears et Jason Alexander se sont mariés à Las Vegas le Nouvel An. Ils ne se sont mariés que pendant 55 heures, puis le mariage a été annulé.

En fait, ils ont grandi ensemble et Spears l’a invité à faire le voyage et il est allé juste pour «passer un bon moment». Il explique: « Ce n’était pas vraiment un appel de butin. C’était juste, vous savez, un ami demandant à un ami de venir en voyage. »

Spears et Alexander étaient amis avec des avantages sociaux et lors du voyage, il se souvient: «Elle est juste sortie et m’a demandé. Elle a dit: « Eh bien, marions-nous. » Et je me suis dit: ‘Bien sûr. Tu sais, faisons ça. ‘ »

Alexander avait des sentiments intenses pour Spears, « J’étais amoureux d’elle. … J’ai l’impression qu’elle ressentait la même chose. »

Cependant, lorsqu’ils ont annoncé leur mariage, la famille de Spears était contrariée de ne pas avoir eu de contrat de mariage. Ainsi, le mariage a été annulé et a déclaré que Britney Spears « manquait de compréhension de ses actions, dans la mesure où elle était incapable d’accepter le mariage. »

Ce n’est pas la première fois que Jason Alexander est dans les médias.

En août, il a été vu assister à une manifestation #FreeBritney à Los Angeles. Les fans de Spears se sont réunis pour protester contre sa tutelle en cours.

Alexander a expliqué pourquoi il était présent:

«Je suis ici pour montrer mon soutien au mouvement #FreeBritney et à Britney. C’est une situation malheureuse qui est dans sa vie depuis longtemps. Cela m’a affecté, elle et moi, et cela m’en fait partie. J’ai été calme depuis 10 ans, et je ressens [like] quel bon moment pour se présenter maintenant avec le mouvement qui fait du bruit et les audiences de tutelle en cours.

Je veux voir Britney obtenir ce qu’elle mérite à juste titre, et d’après les conversations personnelles, elle ne veut évidemment pas être sous tutelle et cela affecte sa vie encore à ce jour de manière négative. Et il est temps que ce soit fini.