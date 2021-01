Ex-femme de Raphael Warnock: Qui est Ouleye Ndoye?

Alors que Raphael Warnock gagne se prépare à occuper son siège au Sénat en tant que premier sénateur noir de Géorgie, les détails de son mariage et de sa relation compliquée avec son ex-femme Ouleye Ndoye refont surface.

En remportant un autre siège au Sénat démocrate, le révérend Warnock joue un rôle central dans l’amélioration des chances de Joe Biden de mettre en œuvre avec succès des politiques et de légitimer le changement au cours des 4 prochaines années.

Warnock est connu pour avoir plaidé pour une réforme des soins de santé qui l’a sans aucun doute aidé à obtenir son siège. Cependant, sa campagne couronnée de succès a failli dérailler en décembre après qu’il est apparu que son ex-femme, désormais, l’accusait de l’avoir blessée lors d’un incident domestique.

Ouleye Ndoye, qui a 12 ans de moins que le sénateur élu de 51 ans, est la mère des 2 enfants de Warnock qui ont légalement divorcé du révérend en mai 2020.

Qui est l’ex-femme de Raphael Warnock, Ouleye Ndoye?

Voici tous les détails sur l’ex-femme de Raphael Warnock et leur mariage troublé.

Ouleye est un activiste des droits humains.

Ndoye plaide pour l’accès aux soins de santé et à l’éducation pour les femmes et les enfants des communautés défavorisées du monde entier.

Ndoye a vécu et travaillé en Asie du Sud-Est pendant plus d’un an, travaillant à la réhabilitation des survivants du trafic sexuel d’enfants et à empêcher l’exploitation future le long des frontières de la Thaïlande.

En 2018, elle a été nommée à un programme de bourses pour les droits des survivants de la traite des êtres humains par le maire d’Atlanta.

C’est une universitaire distinguée.

Comme son ex-mari, qui est docteur en philosophie, Ndoye est très instruite.

Elle a obtenu son baccalauréat en études internationales du Spelman College d’Atlanta, en Géorgie, en 2007. 6 ans plus tard, elle a obtenu une maîtrise ès sciences en études des migrations de l’Université d’Oxford au Royaume-Uni.

Deux ans plus tard, Ndoye a terminé une maîtrise ès arts en histoire mondiale avec une concentration sur l’Afrique à l’Université Columbia de New York.

L’article continue ci-dessous

Ouleye et Raphael Warnock ont ​​divorcé en 2020.

Warnock, qui est pasteur à Ebenezer Baptist Church à Atlanta, où Martin Luther King a servi, a proposé à Ndoye le soir du Nouvel An en 2015, lors d’un service religieux.

Le couple s’est marié des semaines plus tard, le jour de la Saint-Valentin 2016, mais la romance éclair n’a pas duré.

En mars 2020, Warnock a parlé publiquement pour la première fois de sa séparation avec Ndoye. Leur divorce a été finalisé en mai 2020.

Le couple partage un fils et une fille ensemble.

Elle accuse Warnock de l’avoir blessée.

Le divorce acrimonieux du couple n’a peut-être pas trop endommagé la campagne de Warnock, mais il a fait l’objet d’allégations selon lesquelles il aurait roulé sur le pied de son ex-femme lors d’un incident domestique en mars 2020.

Des images de caméra corporelle d’un policier appelé sur les lieux ont été publiées en décembre 2020.

Dans les images, une Ndoye en larmes affirme que Warnock a roulé sur son pied en essayant de partir avec leurs deux enfants.

S’adressant à un officier, Ndoye a déclaré qu’elle «essayait de rester silencieuse sur la façon dont il était pour le bien de [her] les enfants et sa réputation », mais que le sénateur élu« fait un spectacle ».

Les médecins qui ont examiné Ndoye peu de temps après l’incident n’ont trouvé aucune blessure et un rapport de police a noté qu’il n’y avait pas de gonflement ou de contusions.

Warnock n’a été accusé d’aucun crime.

Alice Kelly est une écrivaine qui couvre l’actualité et les sujets d’actualité. Vous la trouverez couvrant tout, des élections d’État aux tendances TikTok.