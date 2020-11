Ex-femme de Lena Waithe: Qui est Alana Mayo?

Nous avons tous connu Lena Waithe pour la première fois lorsqu’elle a eu son rôle décisif dans la série à succès Netflix, Maître de Aucun, qui a fait ses débuts en 2015.

Depuis lors, elle est devenue connue en tant qu’écrivain et est entrée dans l’histoire en devenant la première femme noire à remporter le Primetime Emmy Award for Outstanding Writing for a Comedy Series grâce à Maître de AucunL’épisode « Thanksgiving » de Lena, qui était vaguement basé sur l’histoire de Lena de sortir avec sa mère.

En novembre 2019, elle a épousé sa petite amie de longue date, Alana Mayo, lors d’une petite cérémonie intime.

Cependant, à peine deux mois plus tard, le couple s’est séparé au milieu de rumeurs de tricherie du côté de Waithe, et maintenant, le couple a officiellement appelé à démissionner, Mayo demandant le divorce de Laithe le 22 novembre.

Qui est l’ex-femme de Lena Waithe, Alana Mayo?

Lisez la suite pour tous les détails sur Alana Mayo et sa relation avec Lena Waithe.

Ils se sont fiancés pour Thanksgiving.

Peut-être dans un cas d ‘«art imitant la vie imitant l’art», il a été rapporté que Lena Waite avait proposé à Alana Mayo le jour de Thanksgiving, 2017.

Lena a dit au point de vente qu’elle l’avait fait de manière très discrète, ce qu’Alana préférait.

« Ce qui est drôle, c’est que c’était en fait super cool parce que même si je suis très exagéré, ma charmante dame est comme le contraire, ce qui est bien, parce que je suis très en face de la scène et elle est très bien derrière eux », a déclaré Waithe.

Lena Waithe et Alana Mayo ont planifié leur mariage pendant un moment.

Lena Waithe et Alana Mayo ne tenaient pas exactement leur mariage au plus bas. En fait, Waithe a déclaré qu’elle s’était préparée pour le mariage de la manière la plus spectaculaire:

«Ça va être super petit, fou petit. C’est presque comme une excuse pour s’amuser avec nos amis. […] Nous sommes anti-stress. Nous essayons de faire en sorte que ce ne soit pas une situation stressante, c’est notre objectif. «

Alana Mayo est une directrice de contenu.

Selon le profil LinkedIn de Mayo, elle a été vice-présidente de la production chez Paramount Pictures pendant plus de cinq ans.

Elle est actuellement responsable du contenu et responsable de la production à l’Outlier Society.

Lena Waithe a déclaré qu’elle avait noué une relation «avec une femme hétéro».

Eh bien, c’est intéressant!

La productrice et actrice a déclaré qu’elle avait l’impression d’avoir eu une relation « avec une femme hétéro » lors d’une interview.

Choix de mots intéressant!

«J’aime le fait que je puisse dire aux gens que ma petite amie était une femme hétérosexuelle de sang pur. Elle n’a jamais été enfermée; elle ne se languissait jamais. Les gens disent toujours: ‘Oh, alors elle a été enfermée toutes ces années? ‘ Et je dis: « Non! Pas du tout » « , a-t-elle dit.

«Elle a juste pris goût à moi et voulait essayer de sortir avec moi. Je suis la première relation adulte sérieuse qu’elle ait jamais eue. Je ne pense pas que ce soit à cause du fait que je suis une femme; c’est à propos du fait qu’elle et je me connecte à un niveau humain profond. »

Ils se sont mariés à San Francisco.

Lena Waithe et Alana Mayo se sont mariées à San Francisco lors d’une cérémonie intime.

Lena Waithe a annoncé la nouvelle à John Legend, qui était l’hôte invité sur Ellen à l’époque, pour célébrer sa victoire pour l’Homme le plus sexy du monde.

Alana Mayo voulait se marier devant le buste de Harvey Milk, alors elle et Lena Waithe l’ont fait.

« Nous sommes allés au palais de justice et nous nous sommes mariés juste devant le buste de Harvey Milk », a déclaré Lena Waithe. « C’était elle [Alana’s] idée – comme toutes les bonnes choses le sont – et elle était juste au volant et elle a vu le palais de justice et elle a dit: ‘Nous devrions nous marier là-bas’, et j’ai dit: ‘Cool, je suis en bas.’ «

Le couple a été touché par des rumeurs de tricherie deux mois après leur mariage.

Deux mois seulement après leur mariage de conte de fées, les fans ont pensé que Waithe était un « tricheur » après que des rumeurs sur son infidélité aient été diffusées sur le Web.

Le couple a publié une déclaration commune au sujet de leur séparation, disant: « Après mûre réflexion et considération, nous avons décidé de nous séparer. »

« Nous n’avons que du soutien les uns pour les autres et vous demandons de respecter notre vie privée pendant cette période. »

Les papiers de divorce ont été officiellement déposés près d’un an après avoir noué le nœud.

Selon des documents judiciaires, Mayo a officiellement demandé le divorce de Waithe le 22 novembre 2020.

Un représentant de Waithe n’a pas encore commenté la question.

Bernadette Giacomazzo est une rédactrice, écrivaine et photographe dont le travail a été publié dans People, Teen Vogue, Us Weekly, The Source, XXL, HipHopDX, The Los Angeles Times et le New York Post. Elle est également l’auteur de la série The Uprising.