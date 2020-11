Ex-femme de Doug Emhoff: Qui est Kerstin Emhoff?

Après une semaine électorale éclair, on peut enfin dire que Joe Biden est le 46e président des États-Unis.

Et nous savons tous qu’être élu à une charge publique met le reste de votre vie – passée et présente – sous un microscope.

Dans ce cas, nous examinons le mari de la vice-présidente Kamala Harris, Doug Emhoff, et son ex-femme, Kerstin Emhoff.

Qui est l’ex-femme de Doug Emhoff, Kerstin Emhoff?

Kerstin Emhoff est l’ex-épouse du mari de Kamala Harris, Douglas Emhoff, et la mère biologique de leurs deux enfants.

Kerstin Emhoff dirige Prettybird à Los Angeles.

En plus de tout cela, Emhoff est cinéaste et responsable de Prettybird, une société de production qu’elle a cofondée.

En tant que coparentale et ex-épouse, elle tombe dans le domaine du contrôle que Kamala apporte avec elle en tant que personne qui vient d’être élue le prochain vice-président des États-Unis.

Pour certaines femmes, l’attention qui va avec cela peut être inconfortable ou même douloureuse, mais Emhoff semble confiante et à l’aise avec son rôle sous les projecteurs – ainsi que son rôle dans la vie de la nouvelle vice-présidente élue.

Elle soutient Kamala Harris.

Sortons simplement celui-ci rapidement ici. Ce n’est pas un article méchant sur deux femmes qui se disputent l’amour d’un homme et se démènent pour gagner l’amour et l’affection d’enfants partagés.

Emhoff et Kamala Harris se soutiennent mutuellement, et pas seulement dans les entreprises politiques.

Sur Instagram, Emhoff hashtags souvent des photos de leur famille partagée et ses louanges du travail du sénateur Harris avec « Modern Family », un clin d’œil à la chaleur et à la fonctionnalité de leur arrangement familial, bien que les deux aient été mariées au même homme.

Dès que Biden a annoncé que Harris était son choix pour le vice-président, Emhoff a fièrement partagé les éloges de son amie et membre de sa famille moderne sur Instagram, en disant « Excellent choix @JoeBiden! » et en ajoutant beaucoup d’émojis.

Une visite rapide sur la page Twitter d’Emhoff montre toutes les façons dont elle encourage constamment la membre du Congrès dans ses réalisations majeures.

Elle est a salué le travail de Kamala au Sénat, et le jour de la fête des mères, elle a dit qu’elle fier d’être coparental avec Kamala.

Elle a même encouragé Biden à nommer Harris pour VP – je suppose qu’il écoutait!

Emhoff se bat pour la justice sociale à sa manière – en dehors de la politique.

Kerstin Emhoff a cofondé une société de production qui œuvre pour élever une diversité de voix.

Prettybird accueille des réalisateurs qui font des déclarations audacieuses et produit un contenu progressif qui aide à faire avancer les conversations.

Elle a également fondé une organisation à but non lucratif appelée Pipelines, qui est une «application de découverte mobile et une fondation» qui vise à aider les personnes issues de communautés sous-représentées à surmonter les obstacles sociaux à la réussite.

«Pipelines encourage, inspire et promeut des voix importantes qui sont rarement entendues, mais très nécessaires dans ces industries», explique la fondation sur sa page LinkedIn.

Kerstin Emhoff voulait à l’origine être acteur ou danseur de ballet.

Intéressée par le ballet et le théâtre, Emhoff a lutté pendant un certain temps pour construire sa propre carrière dans le divertissement.

Malgré son talent et son éducation ciblée, elle n’a pas réalisé ses rêves et a commencé à servir.

Elle a commencé à travailler dans une société de production qui lui a donné l’opportunité de porter de nombreux chapeaux, et elle a couru avec.

Heureusement, Emhoff a trouvé son chemin vers la production cinématographique et son éventuelle co-fondation Prettybird en tant que vétéran de l’industrie.

Peut-être que ses connaissances sur ce que c’est que d’être le talent l’ont aidée à créer une entreprise qui, en 2015, a été saluée par le magazine Ad Age car « elle s’est attaquée au terrain de production le plus sûr et le plus épineux tout en peaufinant des formes de contenu plus traditionnelles et établies ».

C’est un éloge élevé!

Le travail d’Emmoff avec Prettybird et Pipeline est très apprécié.

Laissant une trace de relations de travail positives, d’œuvres artistiques incroyables et d’un travail réfléchi et conscient, il semble qu’elle mérite tellement plus que d’être étiquetée «baby mama» ou «ex du mari de Kamala Harris».

Elle a produit de nombreux films et documentaires, sans oublier d’innombrables vidéoclips et courts métrages. Bien que ses enfants soient sans aucun doute l’une de ses réalisations les plus fières, elle mérite d’être reconnue pour son travail et sa carrière tout autant que son statut de mère.

L’un de ses directeurs internes, Calmatic, a remporté de nombreux prix et a remporté un prix de créativité Ad Age 2020, attirant encore plus l’attention sur le succès de Prettybird.

Lors d’entretiens, elle félicite son équipe, ainsi que son partenaire pour le succès de son entreprise, déclarant qu’elle a été inspirée à construire les fondations qui soutiendraient ces nobles rêves.

Kerstin Emhoff a deux enfants: Cole et Ella Emhoff.

Dans un essai, Kamala Harris a révélé que les enfants d’Emhoff l’appelaient « momola » parce qu’ils « étaient tous d’accord pour dire que nous n’aimions pas le terme » belle-mère « .

Quelle est la valeur nette de Kerstin Emhoff?

La valeur nette de Kerstin Emhoff serait d’environ 10 millions de dollars.

Beth Al Fattal est une stagiaire éditoriale chez YourTango.

Publié à l’origine le 14 mai 2019 et mis à jour avec de nouvelles informations le 9 novembre 2020.