Ex Armie Hammer: Qui est Jessica Ciencin Henriquez?

Armie Hammer et sa femme ont annoncé leur intention de divorcer en juillet de cette année.

Les parents de deux enfants ont déclaré qu’ils allaient se séparer dans des publications Instagram identiques et ont demandé au public de respecter leur vie privée. À peine deux mois plus tard, le Appelez-moi par votre nom La star a été aperçue pour le déjeuner avec une nouvelle femme à Hollywood.

Hammer et l’écrivain Jessica Ciencin Henriquez ont apprécié un repas italien ensemble en septembre 2020, suscitant des rumeurs selon lesquelles quelque chose de romantique aurait pu se passer à l’époque.

Et maintenant, après que des textes allégués sur le cannibalisme et les actes sexuels de Hammer aient fait surface en janvier, Henriquez s’est adressé à Twitter pour affirmer que les textes étaient réels.

Qui est l’ex d’Armie Hammer, Jessica Ciencin Henriquez?

Henriquez est récemment célibataire après avoir rompu avec son ex Josh Lucas pour la deuxième fois.

Elle et le Ford contre Ferrari L’acteur s’était marié en 2012 après une cour éclair mais ils se sont séparés en 2014.

Ils se sont apparemment remis ensemble à un moment donné parce que Henriquez l’a à nouveau jeté publiquement sur Twitter cet été.

C’est une écrivaine.

Jessica Henriquez est une rédactrice indépendante d’essais et de non-fiction journalistique.

Elle a un impressionnant CV de crédits, y compris ee New York Times, Vogue adolescent, et Salon. Elle a même écrit sur sa lutte pour être coparentale avec Lucas après le divorce de 2014. Son dernier projet, un mémoire appelé Si tu m’aimais, tu le saurais.

Jessica Henriquez est une survivante du cancer.

En 2011, Henriquez a rencontré Lucas dans un parc pour chiens de New York et les deux ont ressenti une connexion immédiate.

Cependant, Henriquez avait une chose importante qui a pris toute son attention à l’époque: elle avait récemment reçu un diagnostic de cancer du col de l’utérus et suivait un traitement pour la maladie.

Elle était franc avec Lucas sur ce qui se passait dans sa vie et il s’est engagé à la soutenir dès le début. Il a proposé après seulement six semaines.

Pendant ce temps, elle suivait deux traitements différents qui ne faisaient rien pour ralentir le cancer et elle était prête à envisager une hystérectomie comme prochaine étape.

Puis elle a appris qu’elle était enceinte. Elle a choisi de suspendre le traitement et de se concentrer sur la grossesse à la place. Elle a accueilli le bébé Noah en juin 2012. Elle a repris le traitement avec succès après la naissance du bébé.

Elle est divorcée de Josh Lucas – mais pas déconnectée.

Le divorce Henriquez-Lucas a donné lieu à des années de tentatives pour rester coparents amicaux et efficaces de leur fils qui a maintenant 8 ans. En 2018, elle a écrit sur la lutte pour trouver un moyen d’être une famille malgré la fin du mariage et elle a décrit les sentiments compliqués qui en découlaient.

« Ce que je ne comprenais pas à l’époque, c’est que l’amour que j’avais pour mon fils et l’amour que j’avais pour son père seraient toujours enchevêtrés dans des nœuds », écrit-elle.

Elle a également avoué qu’il y avait des moments où elle et Lucas avaient repris une relation intime même après le divorce. En 2018, elle a qualifié cela de revers émotionnel.

Jessica Henriquez a encore largué Lucas cet été.

De toute évidence, il y a eu un autre soi-disant revers émotionnel en 2020 parce que Henriquez a de nouveau largué publiquement le père de son enfant en mai.

Elle est allée sur Twitter pour l’appeler pour l’avoir trompée et lui a fait honte de l’avoir fait pendant une pandémie mondiale.

Elle a expliqué que sa lessive publique ne consistait pas seulement à revenir à la Yellowstone étoile pour courir derrière son dos; elle espérait partager le message que personne n’a besoin de se contenter de moins que ce qu’il mérite dans une relation.

Elle l’a cependant appelé un « être humain de merde » et a dit: « Merci de m’avoir rappelé pourquoi je vous ai laissé en premier lieu. »

Est-ce que Armie Hammer et Jessica Henriquez sortent ensemble?

Hammer, père de deux enfants, a annoncé que sa femme Elizabeth Chambers se séparait cet été.

La demande de divorce a cité des différences inconciliables et le couple envisage de partager la garde de leurs enfants. Le couple était marié depuis une décennie. En septembre, Hammer a été aperçu en train de déjeuner avec Henriquez dans un restaurant hollywoodien. Des sources proches de lui disent qu’il n’y a rien de plus profond que le déjeuner.

« Il ne sort pas avec quelqu’un ou n’est en relation avec personne », a déclaré un initié aux journalistes. « Lui et son ex étaient ensemble depuis le début de la vingtaine, donc il ne cherche pas de relation maintenant. »

En passant, il a été vu avec Rumer Willis le même jour, mais des amis disent qu’il ne sort pas avec elle non plus.

Henriquez nie également une connexion romantique.

Henriquez a minimisé la date du déjeuner, insistant sur le fait que ce n’était vraiment que le déjeuner.

En janvier, des textes présumés de Hammer sur le cannibalisme et les actes sexuels ont fait surface en ligne.

Le dimanche 10 janvier, des captures d’écran de messages prétendument de Hammer ont fait surface en ligne et ont rapidement fait le tour sur les réseaux sociaux.

Les fans ne savaient pas quoi penser des DM, un utilisateur de Twitter ayant écrit: «Ces nouveaux dms armie hammer semblent en fait édités, mais je pense aussi qu’ils sont vrais parce qu’il est complètement fou. «

Et bien que l’affiche originale des DM ait apparemment admis qu’ils étaient faux / modifiés, il est difficile de dire ce qui est réel et ce qui ne l’est pas.

Henriquez a tweeté que les messages de Hammer sont «réels», écrivant: «Si vous vous demandez toujours si ces DM d’Armie Hammer sont réels (et ils le sont), vous devriez peut-être commencer à vous demander pourquoi nous vivons dans une culture disposée à donner aux agresseurs le bénéfice du doute au lieu des victimes. «

Hammer n’a pas encore répondu aux allégations.

