Ex Armie Hammer: Qui est Courtney Vucekovich?

Cela a été un tourbillon de deux semaines pour le monde, et Appelez-moi par votre nom L’acteur Armie Hammer ressent certainement la chaleur de la tempête de feu de 2021.

Plus tôt en janvier, des DM présumés de l’acteur de 34 ans ont fait surface et le contenu des messages était assez extrême. Certains des messages présumés que Hammer a envoyés à une femme non identifiée dont le compte Instagram est @houseofeffie indiquaient: «Je suis 100% cannibale», «Je veux te manger» et «J’ai coupé le cœur d’un animal vivant et mangé il est encore chaud.

Vous pouvez afficher certains des messages présumés par cliquez ici.

Bien que cela ait été dit les messages allégués sont «faux», les ex d’Armie Hammer se présentent maintenant pour partager leurs histoires et leurs expériences avec le père de deux enfants.

L’ex de Hammer, Courtney Vucekovich, a récemment donné une interview où elle a révélé tous les secrets présumés de leur relation, et certains détails sont assez troublants.

Qui est l’ex d’Armie Hammer, Courtney Vucekovich?

Poursuivez votre lecture pour découvrir ce que vous devez savoir sur la relation entre Courtney Vucekovich et Armie Hammer, y compris tous les détails terrifiants sur leur histoire de rencontres.

Elle est la fondatrice d’une application.

Vucekovich a fondé l’application FLASHD «glamour à la demande» en avril 2018. Selon sa biographie LinkedIn, l’entreprise de l’entrepreneur est une «première application de beauté et de photographie à la demande avec des services de 6 h à 23 h».

«Les services sont réservés de manière transparente via l’application Flashd. Nous viendrons à votre domicile, bureau ou hôtel. Nos professionnels de la beauté utilisent les derniers et meilleurs produits et outils pour vous assurer que vous vous sentez belle de l’intérieur », poursuit la description.

«FLASHD n’est pas seulement pour créer de la beauté. Nous le capturons également avec le moyen le plus rapide, le plus simple et le plus rentable de réserver un photographe! Dites-nous simplement quand, où et pourquoi et nous serons là.

Cela semble être une idée d’application plutôt cool, TBH!

Elle mène une vie apparemment privée.

Son compte Instagram, qui compte plus de 14000 abonnés, est défini comme privé.

Elle et Hammer auraient daté de juin à août 2020.

Hammer et Vucekovich ne seraient sortis ensemble que quelques mois, mais selon elle, ce fut trois mois très intenses.

Les détails présumés de sa relation avec Hammer sont vraiment révélateurs.

Dans une interview le 14 janvier, Vucekovich a révélé certains des détails révélateurs de leur relation et a déclaré que si les messages originaux de Hammer à la femme anonyme ne peuvent pas être confirmés, elle dit qu’elle n’est pas surprise des allégations de SM impliquant des fantasmes de viol. et le cannibalisme.

«Il aime l’idée de la peau dans ses dents», a-t-elle révélé.

«Il m’a dit qu’il voulait me casser la côte et le barbecue et le manger», se souvient-elle, ajoutant que même si elle pensait que c’était «bizarre», elle n’y avait pas vraiment réfléchi à deux fois à l’époque.

«Il dit, je veux te prendre une bouchée. Si j’avais une petite coupure à la main, il aimerait la sucer ou la lécher. C’est à peu près aussi étrange que nous », a-t-elle ajouté.

Vucekovich dit que Hammer est une personne «manipulatrice».

«Il vous fait vous sentir mal pour lui, et c’est vraiment effrayant et vous garde [close to him]. Il entre dans votre vie d’une manière si grande. C’est une personne tellement captivante », dit-elle.

« Il a une telle présence et il en est conscient et il l’utilise de telle manière que la plupart des femmes pensent: ‘Oh mon Dieu, c’est incroyable’, mais surtout les jeunes femmes, c’est un peu la partie effrayante – à quel point il est bon à la manipulation active et vous faire sentir comme s’il n’avait jamais ressenti cela pour personne », a-t-elle ajouté.

Elle a également allégué que Hammer est un cerveau pour faire en sorte que les femmes se sentent mal pour lui, et elle dit qu’être avec lui était un «travail à plein temps»:

«Il a besoin de vous. Il a vraiment besoin de vous. C’est un travail à plein temps quand tu es avec lui comme j’étais, j’essayais de reprendre mon souffle pendant tout le temps que j’étais avec lui. Vous vous noiez dans ce trou noir en essayant de rester à flot. Il y aura des moments de bien au hasard qui vous convaincront de rester. «

Courtney Vucekovich s’est inscrite dans un programme de thérapie après leur séparation.

Après leur rupture, Vucekovich dit qu’elle s’est inscrite dans un programme de 30 jours pour l’aider à faire face au SSPT et aux traumatismes qu’elle a subis pendant la relation, ajoutant qu’elle a eu de graves crises de panique après leur séparation.

«Je ne voulais pas porter cela dans mon avenir», dit-elle. «En tant que fervent défenseur de la santé mentale, je savais que cette relation était quelque chose que je devais traiter avec l’aide de personnes spécialisées dans les traumatismes et le TSPT. C’est mon expérience. »

Hammer a récemment répondu aux allégations.

Il a qualifié les allégations de «taureaux ***», publiant une déclaration à ce sujet le 13 janvier:

«Je ne réponds pas à ces affirmations de taureaux ***, mais à la lumière des attaques en ligne vicieuses et fallacieuses contre moi, je ne peux pas, en toute bonne conscience maintenant, laisser mes enfants pendant quatre mois pour tourner un film en République dominicaine. Lionsgate me soutient et je leur en suis reconnaissant. «

Il a été révélé que Hammer avait abandonné le tournage du film Mariage au fusil de chasse aux côtés de Jennifer Lopez au milieu des revendications.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.