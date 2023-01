Ewan McGregor veut une deuxième saison de la série Obi-Wan Kenobi

L’acteur Ewan McGregorqui a joué dans la série »Obi Wan Kenobi » de Disney+ espère pouvoir jouer à nouveau » Old Ben », dans une nouvelle saison de la série populaire de l’univers de »Guerres des étoiles ».

McGregor, qui incarne le maître Jedi titulaire, a déclaré qu’il espérait qu’il y aurait une saison 2 « Obi-Wan Kenobi ». Tout en parlant de sa grande expérience dans la première saison, l’acteur estime qu’il y a encore une histoire à raconter sur son personnage.

« J’étais si heureux de le refaire, et si heureux de travailler à nouveau avec Hayden, j’espère que nous aurons l’occasion de le refaire », a-t-il déclaré. « Avant, j’avais l’habitude de plaisanter, ‘Il doit y avoir une bonne histoire à raconter entre ‘Episode III’ et ‘VI’. Mais c’est vrai. J’ai toujours pensé qu’il y en avait. »

L’acteur a également applaudi le travail de Déborah Chowshowrunner de »Obi-Wan Kenobi », unissant son interprétation du personnage à celle de Alec Guinessqui est apparu pour la première fois en 1977 dans « Star Wars : Épisode IV : Un nouvel espoir ».

« J’ai l’impression que Deborah Chow a tout compris. Elle vient de trouver l’histoire que nous voulions voir entre la dernière que nous avons faite et la première qui a été réalisée en 1977… Et je pense que cela ne fait qu’ajouter à notre connaissance des personnages, et c’est satisfaisant… pour les fans », a déclaré McGregor.

Bien qu’il n’y ait toujours pas de confirmation officielle d’une nouvelle saison de »Obi-Wan Kenobi », l’écrivain Stuart Beattie de lucasfilm a déjà rendu public son intérêt à faire une saison 2. Même, kathleen kennedyprésident de Lucasfilm, a expliqué comment l’histoire a été conçue comme une mini-série, mais qu’elle pourrait être étendue en fonction de son succès.

La première saison de » Obi-Wan Kenobi » a été acclamée par les critiques et les téléspectateurs pour ses scènes, son récit et la performance titulaire de McGregor. Sa première a recueilli un nombre record d’audience pour Disney + et sa finale a attiré 1,8 million de téléspectateurs en cinq jours.

» Obi-Wan Kenobi » a suivi le maître Jedi une fois de plus face à son ancien Padawan, Anakin Skywalker, des années après avoir été transformé en Seigneur des Sith, Dark Vador. La saison 1 se déroule 10 ans après les événements vus dans » Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith », quand Anakin ordonne la destruction de tous les Jedi restants.

La série »Obi-Wan Kenobi » est disponible sur Disney+.