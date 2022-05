Ewan McGregor serait « totalement partant » pour plus d’apparitions dans Star Wars

Il a fallu près de deux décennies pour ramener Ewan McGregor dans le Guerres des étoiles franchise, mais l’acteur est plus que disposé à revenir dans un délai plus raisonnable si l’occasion se présente. Tandis que Obi Wan Kenobi comblera le fossé entre les préquelles et l’original Guerres des étoiles, McGregor pense qu’il pourrait y avoir encore plus à dire sur l’histoire du Maître Jedi. Avec la série qui devrait arriver sur Disney + dans deux semaines, il y a un fort sentiment que les fans seraient heureux de voir encore plus d’Obi-Wan dans de futurs projets.

Bien qu’il soit maintenant en tournée promotionnelle pour le spectacle, McGregor a déjà parlé à Total Film pour leur dernier numéro, et il a expliqué à quel point il aimait revenir au personnage après si longtemps. Il a dit:

« C’était agréable de revenir et de combler le fossé entre moi et Alec Guinness[‘s version from A New Hope]. J’ai eu autant, voire plus, de le jouer cette fois que dans les trois premiers films réunis. Cela a à voir avec l’écriture, et les personnes avec qui nous faisions la série, et la technologie, et à quel point tout est différent. … [If] nous devions avoir l’occasion de le refaire, je serais totalement partant pour ça. Je suis très heureux de pouvoir rendre les gens heureux. Les gens voulaient ce spin-off, que ce soit un film ou une émission de télévision, et je suis tellement heureux d’avoir pu le faire. Je comprends, peut-être plus, l’amour des gens pour Star Wars. C’est une partie importante de ma vie, et que je le veuille ou non, c’est le cas. Mais j’aime ça. Alors c’est super. »

Le personnage d’Obi-Wan Kenobi subit un grand changement entre celui vu à la fin de La Revanche des Sith et celui qui a été introduit à l’origine dans Guerres des étoiles en 1977. Dans le Obi Wan Kenobi série, la réalisatrice Deborah Chow a entrepris de montrer une partie de ce qui est arrivé au personnage entre ces deux apparitions. Dit-elle:

« Tonalement, c’est un mélange. Nous essayions d’obtenir ce poids, en sortant de Revenge Of The Sith, mais finalement, à la fin de la journée, c’est une question d’espoir, et il s’agit de lui puis de continuer dans A New Hope. L’histoire que nous essayions de raconter dans la plus grande image était : comment est-il passé de crier sur les rives de Mustafar à la fin de Revenge Of The Sith au moine paisible de A New Hope ? Quelque chose s’est passé au cours de ces 20 années. Et c’est pourquoi nous avait une histoire à raconter. »

McGregor a ajouté au sentiment que la route empruntée par Obi-Wan dans la nouvelle série est sombre et douloureuse. Il a ajouté : « Il a perdu le contact avec tout le monde. Il essaie de ne pas vivre la vie d’un Jedi. Il a perdu la foi. Il est un peu brisé. Il a perdu son meilleur ami et son frère du côté obscur, et il se sent responsable de cela. Il a l’impression que c’est de sa faute en quelque sorte. Il porte beaucoup de culpabilité parce qu’il n’a pas pu empêcher que cela se produise. Ils ont perdu Padmé. Il est dans un endroit très sombre. »





