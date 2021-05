Ewan McGregor montre son look Obi-Wan Kenobi, taquine un nouveau costume et des détails de tournage

lego Starfighter du général Grievous - 75286 -

Préparez-vous à une bataille légendaire entre le général Grievous et Obi-Wan Kenobi! Le puissant seigneur de guerre Grievous s'envole dans la bataille dans son impressionnant chasseur d'étoiles. Méfiez-vous des fusils à ressort. Lorsque le starfighter atterrit, utilisez le sabre laser d'Obi-Wan et le blaster Airborne Clone Trooper pour affronter le chef de guerre. Qui va faire ce passionnant Star Wars: Gagner un combat Revenge of the Sith? Tu décides!Les enfants peuvent recréer des batailles légendaires entre le général Grievous et Obi-Wan Kenobi avec cet ensemble de construction Starfighter du général Grievous (75286) de Star Wars: La revanche des Sith Ce superbe jouet de construction pour enfants comprend 3 figurines LEGO® Star Wars™: Le général Grievous, Obi-Wan Kenobi avec un sabre laser et un Airborne Clone Trooper avec un blaster pour des histoires amusantes et créatives Le Starfighter du général Grievous comprend un cockpit qui s'ouvre avec de la place pour une figurine