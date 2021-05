Ewan McGregor joue dans la spectaculaire bande-annonce de «  Halston  »

Colors & co Legging imprimé bande brillante - Noir & Taupe - Taille : 34,36 - Blancheporte

Chic et graphique à la fois, ce legging à l'imprimé pied-de-poule joue la fantaisie en version colorée et orné d'une bande brillante qui vous tapera dans l'oeil. Avec son jersey ultra confort, c'est un bonheur à porter ! - Couleur noir & taupe - Taille 34/36 - TAILLE • Entrej. 70 cm env. COMPOSITION • 95% coton, 5% élasthanne DETAILS • Taille plate élastiquée pour maintenir sans serrer • Bande en maille lurex sur les cotés pour plus de fantaisie • Jersey extensible ultra confortable pour une grande liberté de mouvements ENTRETIEN • Lavable en machine