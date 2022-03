Ewan McGregor fête son anniversaire et on se souvient de 4 personnages qui ont marqué sa carrière en plus d’Obi-Wan Kenobi

célébrités

Ewan Mcgregor est l’une des grandes références de sa génération en matière d’acteur et aujourd’hui on fête son anniversaire avec ses meilleurs personnages.

¡Ewan McGregor Il fête ses 51 ans et dans Spoiler on le fête en valorisant ses meilleures performances ! La carrière de l’acteur est jalonnée de moments forts qui ont fait de lui l’une des grandes figures de l’industrie cinématographique et un talent auquel les producteurs et réalisateurs ne cessent de faire appel lorsqu’ils veulent faire de leurs projets un véritable succès. L’acteur reste plus que jamais d’actualité.

En témoigne sa prochaine participation à la série des Disney+ situé dans le monde de guerres des étoiles sous le titre Obi Wan Kenobi. Oui, le personnage qui a catapulté la carrière de cet acteur à la renommée mondiale aura son propre spectacle sur la plate-forme de La Casa del Ratón. Mais non seulement le Maître Jedi est l’une des grandes interprétations de McGregor. Dans Spoiler, nous voulons nous souvenir des grandes performances de l’interprète dans sa carrière.

+ Grands personnages d’Ewan McGregor

4. Chrétien du Moulin Rouge

Année 1900, Paris. Bohemian Christian tombe amoureux de la star du Moulin Rouge Satine et un soir, suite à un malentendu, leurs chemins se croisent. Il parvient à la faire tomber amoureuse de sa poésie et elle l’ensorcelle avec la lumière que ses yeux rayonnent, mais tout va changer quand cette femme découvre que Christian n’est pas le duc millionnaire qu’elle est prête à convaincre de financer une pièce de théâtre.

3. Edward Bloom de The Big Fish

Edward Bloom est un homme qui raconte des moments de sa vie en y ajoutant des traits fantastiques. Quand il le fait au mariage de son fils Will, Will arrête de lui parler pendant trois ans. Will travaille comme journaliste à Paris. Lorsque la santé de son père décline, Will retourne avec sa femme Joséphine en Alabama. Les histoires d’Edward sont-elles réelles ?

2. Henry Bennett de L’Impossible

Maria, Henry et leurs trois jeunes enfants s’envolent du Japon vers la Thaïlande pour passer les vacances de Noël sur les plages paradisiaques de ce pays exotique. Le lendemain matin des soirées, alors qu’on s’amuse dans la piscine, un terrible tsunami détruit l’hôtel et une grande partie de la côte sud-est asiatique. La terreur!

1. Mark Renton de Trainspotting

Renton et ses amis mènent une vie rongée par l’excès où ils sont accros à l’une des substances illégales les plus dangereuses : l’héroïne. Pourtant, le jeune homme tente de mettre fin à son addiction et a même une place pour l’amour, mais tout se complique par une transaction de drogue qui va mettre en jeu la réalité et la loyauté de ces personnages.

