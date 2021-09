Ewan McGregor fait l’éloge du réalisateur de la série Obi-Wan Kenobi : cela ne le décevra pas

Ewan McGregor a remporté dimanche son premier Primetime Emmy Award pour son rôle principal dans Halston, et a profité de l’occasion pour mentionner cet autre petit projet qu’il a à venir – Star Wars : Obi Wan Kenobi. La performance de McGregor de Ray Halston dans l’émission Netflix était suffisante pour affronter une rude concurrence de la part de Paul Bettany, Hugh Grant et Lin-Manuel Miranda dans la catégorie Meilleur acteur dans une série limitée, une série d’anthologie ou un téléfilm, prouvant encore que parfois, ce sont les projets autonomes qui attirent l’attention des prix, cependant, McGregor espère que l’année prochaine Obi Wan Kenobi se voit en ligne pendant quelques hochements de tête lui-même.

« Nous avons fini de tourner notre série, et c’était vraiment très amusant. J’ai vraiment aimé travailler avec [director-executive producer] Deborah Chow, et je pense que cela ne vous décevra pas », Ewan McGregor a déclaré aux journalistes dans les coulisses de la remise des prix. « La nouvelle technologie que nous avons utilisée pour le faire est cool, et c’était une expérience différente de celle de faire les trois films originaux que j’ai faits. »

Le nouveau Guerres des étoiles la série a été longue à venir pour les fans de la Guerres des étoiles franchise, qui attendaient de voir McGregor reprendre son rôle de maître Jedi depuis qu’il l’a décrit pour la dernière fois en 2005, et il était presque arrivé à un point où beaucoup pensaient que cela n’arriverait jamais. Avec l’arrivée de Disney+, le Obi Wan Kenobi La série est devenue l’un des nombreux nouveaux projets qui ont finalement trouvé un foyer alors que la Maison de la souris recherchait un contenu nouveau et exclusif pour attirer des abonnés.

La série se déroule presque en plein milieu de la période entre La Revanche des Sith et Un nouvel espoir, et en plus du retour de McGregor dans la franchise, elle marquera également le retour de Hayden Christensen en tant que Dark Vador, quelque chose que l’action était heureux de promouvoir lors de sa comparution au Florida Supercon la semaine dernière, où il a posé pour des photos avec des fans portant son Obi Wan Kenobi casquette d’équipage.

Lors du Disney Investor Day de l’année dernière, le réalisateur Chow a déclaré à propos du retour des deux personnages : « Nous ne pouvions pas raconter l’histoire d’Obi-Wan Kenobi sans s’adresser à Anakin ou Vader. » Comme les fans le savent bien, leur bataille climatique à la fin de La revanche des Sith a vu Anakin Skywalker vaincu par Obi-Wan dans un combat qui a culminé avec la transformation du premier en Dark Vador. La prochaine fois que ces deux icônes de la saga sont revus ensemble, c’est dans Un nouvel espoir quand Vader tue Obi-Wan. Alors que nous savons déjà que le match revanche en Star Wars : Obi-Wan Kenobi n’aura pas d’impact durable sur les personnages, c’est celui que personne ayant un intérêt pour la franchise ne dira qu’il n’attend pas avec impatience.

Lors de l’événement Investor Day, McGregor a annoncé que son personnage partirait dans une « aventure excitante » à travers la galaxie et « il lui reste une tâche, qui est de garder Luke en sécurité ». De toute évidence, c’est une quête qui le ramènera à Vader pour ce que la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a qualifié de « rematch du siècle ».

Star Wars : Obi-Wan Kenobi rejoint la gamme Disney + de la nouvelle série Star Wars, qui comprendra la troisième saison de Le Mandalorien, en 2022. Cette nouvelle provient de ComicBook.com.

Sujets : Obi-Wan Kenobi, Emmy Awards