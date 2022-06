Ewan McGregor et Hayden Christensen impatients de revenir pour une deuxième saison d’Obi-Wan Kenobi

Ewan McGregor et Hayden Christensen ont publiquement exprimé leur désir de revenir pour une deuxième saison de Obi Wan Kenobi. Le couple a repris leurs rôles célèbres d’Anakin Skywalker et du titulaire Obi-Wan dans la mini-série Disney + récemment publiée.

La Guerres des étoiles Le spin-off a reçu une réponse largement positive de la part des critiques et de la base de fans notoirement polarisée. Avec une moyenne de 84% sur l’agrégateur de critiques Rotten Tomatoes et avec le casting principal à bord, les fans devraient être assez confiants de voir le spectacle renouvelé pour une autre sortie.

L’histoire reprend une décennie après les événements de Star Wars : Épisode III – La Revanche des Sith et suit Obi-Wan alors qu’il tente de sauver une princesse Leia kidnappée. Le projet était initialement envisagé comme un film mais a été adapté en mini-série Disney+ suite à l’échec commercial de Solo : Une histoire de Star Wars.

Cela semble avoir été le bon choix car Obi Wan Kenobi a déjà recueilli beaucoup plus de soutien des fans. La finale de la saison a été diffusée le 22 juin avec la révélation d’un majeur Guerres des étoiles camée qui a suscité beaucoup d’intrigues pour les fans de longue date.

C’était aussi l’un des épisodes les mieux reçus de la saison, étant décrit par IGN comme « un morceau presque essentiel de Guerres des étoiles visionnage » – en veillant essentiellement à ce qu’il y ait un appétit important des fans pour voir où la série se dirige.

McGregor et Christensen sur la reprise de leurs rôles

Ewan McGregor a récemment discuté de la saison pilote avec British GQ, réfléchissant au retour au rôle après 17 ans et travaillant à nouveau aux côtés de Hayden Christensen. Au sujet de la poursuite du rôle, McGregor a déclaré:

« J’espère vraiment que nous en ferons un autre. Si je pouvais en faire un de temps en temps, j’en serais simplement heureux. »

McGregor a également fait l’éloge de sa co-star, ajoutant comment Christensen s’est imposé dans le rôle de Dark Vador, ajoutant une couche de menace importante au méchant emblématique sur le plateau.





« J’ai eu un sursaut de peur qui m’a fait revivre six ans. Je n’avais jamais vécu ça auparavant. J’ai presque fait chier mon pantalon. »

Christensen a également exprimé son désir de continuer le rôle de Dark Vador, s’assurant qu’il n’a aucun scrupule à enfiler à nouveau la cape et le masque emblématiques. Faisant le tour pour promouvoir la finale de la saison, l’acteur a révélé qu’il aimerait reprendre son rôle dans un spin-off autonome de Vader.

Certains fans réclament ce spin-off après le succès de Obi Wan Kenobi. Mais pour l’instant, quelque chose qui semble plus probable, Christensen a également confirmé qu’il sauterait sur l’occasion de tourner une deuxième saison. S’adressant à Radio Times, il a déclaré:

« Eh bien, il a été définitivement conçu comme une histoire autonome. Mais j’aimerais continuer avec ce personnage. Vous savez, je pense qu’il y a certainement plus à explorer et je serais tellement excité de pouvoir le faire. »

Aux côtés du MCU, Guerres des étoiles semble être l’un des atouts les plus précieux de Disney. Le géant des médias a déjà publié une multitude de contenus depuis l’acquisition des droits en 2012 et rien n’indique qu’ils ralentiront de si tôt.

Une deuxième saison de Obi Wan Kenobi semble être une chose sûre à ce stade, et les fans ne devraient pas non plus être surpris de voir un projet autonome de Dark Vador à l’horizon. Tous les épisodes de la première saison de Obi Wan Kenobi sont disponibles en streaming sur Disney + en ce moment.