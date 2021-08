Ewan McGregor et Ethan Hawke sont des frères fossoyeurs dans Raymond et Ray d’Apple

Ewan McGregor et Ethan Hawke vont jouer les frères et sœurs dans un nouveau film pour Apple Original Films. Appelé Raymond et Ray, le film présente les deux acteurs dans les rôles principaux comme « des demi-frères qui ont vécu dans l’ombre d’un père terrible. D’une manière ou d’une autre, ils ont toujours le sens de l’humour, et ses funérailles sont une chance pour eux de se réinventer. Il y a de la colère, il y a de la douleur, il y a de la folie, il peut y avoir de l’amour et il y a définitivement des fouilles. »

Rodrigo Garcia (En traitement, Albert Nobbs) écrit et réalise Raymond et Ray. Alfonso Cuarón (La gravité et les Roms) produira avec Bonnie Curtis (Sauver le soldat Ryan, Albert Nobbs) et Julie Lynn (Albert Nobbs, Jusqu’à l’os) pour Mockingbird Pictures. Gabriela Rodriguez et Shea Kammer seront les productrices exécutives.

En amont de cette collaboration pour Apple TV+, Ewan McGregor et Ethan Hawke travaillent actuellement sur de nouvelles émissions pour Disney +. McGregor reviendra en tant que populaire Guerres des étoiles Maître Jedi dans un prochain Obi Wan Kenobi série qui devrait arriver en 2022. Hayden Christensen revient également en tant que Dark Vador pour raviver la querelle du personnage avec Obi-Wan. Le spectacle se déroule dix ans après La revanche des Sith.

Plus tôt cet été, McGregor a été vu dans Le gâteau d’anniversaire, un thriller policier mettant également en vedette Val Kilmer, Shiloh Fernandez et Ashley Benson. Les autres rôles récents de McGregor incluent Docteur Sommeil et Oiseaux de proie. Il apparaîtra également dans un rôle de voix pour le prochain stop-motion de Guillermo del Toro Pinocchio film qui devrait arriver sur Netflix cette année. L’acteur a précédemment révélé qu’il exprimait Jiminy Cricket, ce qui sera intéressant à observer.

« Je joue Jiminy Cricket dans la version de Guillermo del Toro de Pinocchio« , a déclaré McGregor l’année dernière, via TheWrap. « Et bien sûr, c’est de l’animation stop-frame, donc ça va leur prendre beaucoup de temps pour faire ce film. Mais ma première partie, qui enregistre son dialogue, est en quelque sorte terminée. Il peut y avoir ou non une chanson qui doit être enregistrée. Je ne suis pas sûr d’être libre d’en discuter. »

Pendant ce temps, Ethan Hawke travaille également sur la série Marvel Studios Chevalier de la lune, qui mettra en vedette l’acteur en tant que méchant face à Oscar Isaac en tant que super-héros titulaire. Récemment, Hawke a déclaré qu’il basait son personnage sur David Koresh et qu’il avait même un look similaire au célèbre chef de culte. Cela marquera les débuts de Hawke dans l’univers cinématographique Marvel. Il a également expliqué dans une interview avec The Ringer que c’était surtout travailler avec Isaac qui l’avait attiré vers le projet.

« Une grande partie… c’est Oscar pour moi, pour être honnête avec vous », a-t-il déclaré. « Je trouve que c’est un joueur très excitant dans mon domaine. J’aime ce qu’il fait de sa vie. Il me rappelle les acteurs, quand je suis arrivé à New York, que j’admirais. Oscar est plus jeune que moi, et J’aime la façon dont il se comporte et j’aime sa façon de penser. Et en général, de bonnes choses arrivent lorsque vous êtes dans la pièce avec des gens que vous aimez comme ils pensent, n’est-ce pas ? »

Il n’y a pas encore de mot sur quand Raymond et Ray commence le tournage ou quand il sera disponible sur Apple TV+. Pendant ce temps, Apple va de l’avant avec de nombreux autres projets de haut niveau pour le service de streaming, y compris celui de Martin Scorsese Tueurs de la Lune Fleur et un prochain film d’action romantique avec Chris Evans et Scarlett Johansson. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

