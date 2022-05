Ewan McGregor est prêt pour la saison 2 d’Obi-Wan Kenobi sur Disney+

Guerres des étoiles Ewan McGregor est prêt pour une deuxième série de la prochaine série Disney + Obi Wan Kenobi. Alors que la première saison du Guerres des étoiles la série n’a pas encore fait ses débuts (le premier épisode arrivera sur le service de streaming demain) McGregor a déjà commencé à se tourner vers l’avenir. Bien que le plan soit toujours pour Obi Wan Kenobi être une série limitée, l’acteur a maintenant déclaré qu’il aimerait en faire plus.

« Eh bien, pour le moment, nous ne faisons que les six épisodes. Il a été très bien mis en place et conçu pour être une série limitée. Donc, c’est comme ça qu’il en est pour le moment. Écoutez, si ça marche très bien et que Disney est excité à l’idée d’en faire un autre… J’ai adoré le faire. J’ai adoré travailler avec Deborah Chow. J’ai adoré travailler avec les nouvelles technologies. Et je pensais que nos scripts étaient vraiment bons.

Étant donné que Guerres des étoiles les fans demandent depuis des années un spin-off centré sur Obi-Wan, et avec la série ramenant à la fois Ewan McGregor en tant que maître Jedi et Hayden Christensen en tant qu’Anakin Skywalker / Dark Vador, Obi Wan Kenobi sera sûrement l’une des séries les plus populaires sorties sur Disney+. Si tel est le cas, les fans pourraient s’asseoir dans de nouvelles aventures avec le personnage emblématique à l’avenir, McGregor disant à Collider qu’il serait « totalement prêt à en faire plus ».

« Et j’ai envie de l’expérience de le faire avec l’équipage qui en était si passionné. Il y a tellement de fans de Star Wars dans l’équipe des projets Star Wars de nos jours que cela rend l’expérience vraiment excitante. Donc, je serais totalement prêt à en faire plus. Mais je peux garantir, pour le moment, que ce n’est qu’une chose autonome. »

Via Disney

Obi Wan Kenobi reprend dix ans après les événements de Star Wars : Épisode III – La Revanche des Sith, dans lequel l’Ordre Jedi a été détruit par l’Ordre 66 et son ancien apprenti Anakin Skywalker est devenu le Seigneur Sith Dark Vador. Le maître Jedi exilé veille maintenant sur le fils de Vader, Luke Skywalker, sur Tatooine tout en se cachant et en vivant une vie solitaire. Mais, son passé a commencé à le rattraper, car Dark Vador a mis en place le programme Sith Inquisitors, un groupe d’utilisateurs de Dark Side Force, pour traquer tous les Jedi qui ont survécu à l’Ordre 66.

La réalisatrice Deborah Chow a taquiné l’histoire insulaire de la série, la comparant à des sorties de bandes dessinées Joker et Logan. « Je pense que j’étais très enthousiaste à l’idée d’avoir l’opportunité de faire une histoire axée sur les personnages », a-t-elle déclaré. « Vous savez, d’une manière similaire – vous savez, évidemment, c’est un ton différent, mais quelque chose comme Joker [and] Logan, où vous sortez un personnage d’une grande franchise, puis vous avez vraiment le temps et vous allez beaucoup plus loin avec les personnages. Alors ça me semblait vraiment excitant à faire dans Star Wars. »

Réalisé par Deborah Chow, avec Joby Harold comme showrunner, Obi Wan Kenobi Joel Edgerton et Bonnie Piesse, tous deux reprenant leurs rôles d’Owen Lars et Beru Whitesun Lars. Moses Ingram, Indira Varma, Rupert Friend, Kumail Nanjiani et Sung Kang joueront également aux côtés d’Ewan McGregor et Hayden Christensen, avec O’Shea Jackson Jr., Simone Kessell, Benny Safdie, Maya Erskine et Rory Ross. rôles.

Obi Wan Kenobi La première est prévue le 27 mai 2022 et durera six épisodes, se terminant le 22 juin.





