Ewan McGregor est-il un Jedi dans la vraie vie ? La drôle de confession de l’acteur

Le 25 mai, il arrivera sur l’écran de Disney+ l’une des séries les plus attendues de l’histoire de la plateforme : Obi Wan Kenobi. Dans ce cas, l’histoire suit les alternatives dans la vie du noble Maître Jedi qui affrontera à nouveau son ancien Padawan, désormais transformé en le cruel Dark Vador. Les Inquisiteurs, praticiens du Côté Obscur de la Force qui chassent les Jedi, seront également de la partie.

Dans ce contexte, Ewan McGregor Il est sous les projecteurs de la presse spécialisée et beaucoup le recherchent pour obtenir plus d’informations sur l’émission tant attendue qui arrivera sur le service de streaming La Casa del Ratón. Au cours de l’une de ces discussions, l’interprète plein d’esprit a eu le temps de faire une confession amusante qui a surpris les habitants et les étrangers.

Les pouvoirs d’Ewan McGregor

« Je le fais avec des portes ! J’aime faire ça avec des portes automatiques juste pour le plaisir. Je fais toujours un petit mouvement de jedi pour les portes et j’ai parfois été vu en train de le faire. Au supermarché ou quand je sors mon chariot. Ça me fait rire, mais de temps en temps tu me vois faire ça, c’est un peu gênant. C’est difficile de ne pas le faire, n’est-ce pas ? C’est amusant. Si le timing est bon, il se sent très puissant. Mes enfants s’en fichent. Ça ne marche pas avec eux. »remarqua Ewan avec amusement.

Parler avec euh l’acteur a évoqué les conséquences des événements présentés dans l’épisode III de guerres des étoiles, La Revanche des Sith: « Obi-Wan est perdu. C’est un homme brisé après ce qui est arrivé à l’ordre Jedi à la fin de l’épisode III, mais aussi ce qui est arrivé à Anakin ; qui l’a perdu du côté obscur. Il ressent énormément de culpabilité et de responsabilité pour cela. ».

Concernant le look que le noble Jedi aura dans sa série, McGregor a déclaré au début du mois qu’il est quelqu’un d’insouciant qui ne se soucie pas de son apparence personnelle : « C’est une coiffure plus longue. Je voulais un look beaucoup plus délabré car au début de cette histoire Obi-Wan est sans espoir. Il est sans espoir. Il n’a aucune foi et je voulais que ce type de cheveux et de barbe représente cela.

Vous n’êtes pas encore abonné ? Disney+ pour accéder au contenu exclusif de guerres des étoiles? s’abonner dans ce lien. Ne pensez plus !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂