Ewan McGregor défend une actrice d’Obi-Wan Kenobi contre des attaques racistes

CÉLÉBRITÉS

Le protagoniste de la nouvelle série Disney + a approuvé Moses Ingram. Découvrez la vidéo dans laquelle il invite les fans de Star Wars à réfléchir sur la maltraitance sur Internet !

©Disney+Ewan McGregor défend Moses Ingram des attaques racistes.

fans de guerres des étoiles Ils ont fêté l’arrivée de Obi Wan Kenobi un Disney+ Le dernier vendredi. Et bien qu’au départ une bonne partie des followers ait soutenu le retour de ce personnage à l’écran, beaucoup d’autres ont jugé le choix de son casting. Dans cette opportunité, il ne brille pas seulement Ewan McGregor dans le rôle principal, mais l’accompagne également Moïse Ingram dans le rôle de Rêva. Suite aux attaques racistes, le leader de la distribution n’a pas tardé à endosser publiquement son partenaire.

Fait inhabituel, pour de nombreux utilisateurs, l’incorporation de cette actrice dans la franchise était inappropriée. Après avoir reçu de multiples insultes sur les réseaux sociaux, le compte officiel de guerres des étoiles a défendu sa nouvelle figure : «Nous sommes fiers d’accueillir Moses Ingram dans la famille Star Wars et ravis du déroulement de l’histoire de Reva. Si quelqu’un a l’intention de vous mettre mal à l’aise de quelque manière que ce soit, nous n’avons qu’une chose à dire : nous résisterons.”.

Le profil vérifié semblait avoir clos le sujet. « Il y a plus de 20 millions d’espèces sensibles dans la galaxie Star Wars, ne choisis pas d’être raciste», ont-ils publié. Mais Ewan McGregor, protagoniste de la dernière première de Disney +, a également pris un moment pour accompagner son collègue dans le difficile moment de l’exposition et inviter les fans de la saga emblématique à réfléchir aux circonstances que traverse l’artiste.

« Il semble que certains fans aient décidé d’attaquer Moses Ingram sur Internet et d’envoyer les messages directs les plus horribles et racistes. J’en ai écouté quelques-uns ce matin et ils m’ont brisé le coeur», a commencé l’acteur d’Obi-Wan Kenobi. Et il a soutenu : .“Moïse est une brillante actrice, c’est une femme brillante. Elle est absolument incroyable dans cette série. Il apporte beaucoup à la série et à la franchise. Et ça m’a fait mal au ventre que ça se produise”.

Le protagoniste de la nouvelle série Disney+ a insisté : «Je veux juste dire qu’en tant qu’acteur principal et producteur exécutif de la série, nous soutenons et aimons Moses. Si vous lui envoyez des messages intimidants, à mon avis vous n’êtes pas fan de Star Wars. Il n’y a pas de place pour le racisme dans ce monde”. De cette façon, McGregor a conclu la vidéo qui accumule déjà des milliers de likes dans les profils officiels de la franchise.

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été diffusé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂