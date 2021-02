Ewan McGregor confirme quand et où « Obi-Wan Kenobi » est tourné

Les fans espéraient voir Ewan McGregor reprend son rôle d’Obi-Wan Kenobi pendant plus de 15 ans, ce qui nous rend immensément impatients avec l’avancée de «Star Wars: Obi-Wan Kenobi», le même acteur a confirmé quand et où les enregistrements commenceront.

Ewan McGregor a confirmé que la série ‘OBI-WAN KENOBI’ commencerait à tourner à la fin du printemps à Los Angeles. pic.twitter.com/XA72R98ZF6 – Zone Geek ◊ᱬ #Wandavision (@TheGeek_Zone)

2 février 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: Don Cheadle apparaîtra dans « Le faucon et le soldat de l’hiver »

Selon le même Ewan McGregor, la production devrait débuter à la fin du printemps et le projet tournera à Los Angeles.

Depuis que des mises à jour sur l’avancement du projet, ainsi que des retards de revenus apparaissent régulièrement depuis plus d’un an, dernière mise à jour sert de rappel sûr que le projet progressera, malgré leur difficile chemin vers la production.

« Nous commencerons à le faire à fin du printemps et nous allons le tourner ici à Los Angeles et non, c’est très amusant, chaque semaine, il y a un nouveau rapport », a-t-il partagé Mcgregor avec Eddie Izzard.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Mandalorian » nominé pour un Golden Globe du meilleur drame télévisé

«Nous le tournons de la même manière que la série Mandalorian a été tournée. Nous utilisons une partie de cette technologie », a confirmé l’acteur. « J’ai vraiment aimé et j’ai aimé le format. J’ai aimé la nature occidentale, c’est la télévision occidentale à l’ancienne. C’est génial « .

«Star Wars: Obi-Wan Kenobi» Il n’a pas encore de date de sortie.