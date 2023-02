Ewan McGregor aurait combattu pour changer CETTE scène dans Star Wars: Revenge of the Sith

Avoir les hauteurs n’était apparemment pas ce que l’acteur d’Obi-Wan Ewan McGregor voulait qu’il se produise dans Star Wars: Revenge of the Sith.

Ewan McGregor aurait combattu pour changer la scène « High Ground » dans Star Wars: Revenge of the Sith

Malgré tous ses défauts autrement inoffensifs et sa montagne de dialogues hilarants et hilarants, le Guerres des étoiles La trilogie qui a vu le jour au début des années 2000 était censée être à la fois une refonte moderne de la franchise et l’introduction officielle du jeune Anakin Skywalker avant que son destin ne devienne le principal méchant Dark Vador. Les améliorations de CGI ont également ouvert la voie à des séquences de combat plus importantes et à de nouveaux personnages extraterrestres que les fans ont adorés ou détestés. Dans l’ensemble, la trilogie reste probablement la plus parlée de tous Guerres des étoiles, non pas à cause d’un contenu sérieux (à l’exception de la mort noble de Qui-Gon Jinn), mais en grande partie grâce à ses moments les plus idiots, dont il y en a certainement beaucoup. Cependant, l’une des scènes les plus emblématiques de toute la trilogie a apparemment été disputée au moment du tournage.

Guerres des étoiles le coordinateur des cascades Nick Gillard a révélé dans une nouvelle interview avec Star Wars Theory que les deux Ewan McGregor et Hayden Christensen, qui jouaient respectivement Jedi Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker, n’étaient pas satisfaits du dénouement de la scène bien connue sur la planète volcanique Mustafar en Star Wars : Épisode III – La Revanche des Sith (2005). C’était au point qu’ils ont confronté le réalisateur George Lucas à propos de changer la scène.

« Même les garçons, Ewan et Hayden, sont allés voir George et ont dit : « George, ça ! » et il n’en avait rien »,

Gillard a révélé que même lui et son équipe n’étaient pas entièrement ravis de la scène non plus, mais ont cédé en riant qu’elle était probablement censée recevoir son statut désormais emblématique.

« Nous détestions le truc des hauteurs… Vous savez, il a sa place maintenant. »





La coupe alternative de la scène du volcan qui ne s’est pas produite

Gillard a en outre décrit comment la fin alternative de la scène qu’ils voulaient avait toujours Obi-Wan coupant les bras et les jambes d’Anakin, mais d’une manière différente. Au lieu de cela, ils voulaient que cela ressemble davantage à un accident par légitime défense. A partir du moment où Obi-Wan atterrit sur le flanc du volcan, Gillard explique :

« Anakin vient d’attraper [Obi-Wan] par le – il l’a désarmé, l’a attrapé par la gorge « , a déclaré Gillard. » et permet en fait [the lightsaber] aller. Obi se penche pour s’en éloigner, aspire son sabre. Alors qu’il lève son sabre, il coupe les bras d’Anakin presque par erreur, puis coupe ses jambes presque par erreur, et tout le corps tombe de ses jambes. C’était plus une sorte de mouvement défensif qui a mal tourné. C’était fort. »

Malgré le désaccord sur la scène, Gillard a soutenu qu’il n’y avait pas de rancune, disant: « nous n’aurions pas cette conversation si ce n’était pas pour George, donc je pense que c’est insensé de le remettre en question. »