Ewan McGregor annonce avoir terminé le tournage de la série télévisée Obi-Wan Kenobi

Il a confirmé à Variety que toutes les scènes du prochain Guerres des étoiles Les spin-off ont été tournés et maintenant ils doivent juste être montés, mixés et doublés avant de pouvoir être diffusés dans le monde entier.

« Nous avons terminé le tournage de notre série, et c’était vraiment très amusant – j’ai vraiment aimé travailler avec Deborah Chow », a déclaré McGregor.

« J’ai passé un très bon moment à le faire et j’ai travaillé avec des gens vraiment merveilleux, des gens adorables. La nouvelle technologie que nous avons utilisée pour le faire est cool, et c’était une expérience différente de celle de faire les trois films originaux que j’ai faits. »

McGregor reprendra son rôle de Obi-Wan Kenobi – ayant d’abord joué le personnage tout le waoui en 1999 dans La menace fantôme, il a ensuite signé pour deux suites (L’attaque des clones en 2002 et La revanche des Sith en 2005).

La nouvelle série se déroule 10 ans après La revanche des Sith et 11 ans avant Un nouvel espoir.

« Nous verrons certainement Obi-Wan et Dark Vador s’y remettre », a-t-elle déclaré.

Le cadre de cette série est «une période assez sombre» dans laquelle nous voyons Obi-Wan, où «être simplement un Jedi» n’est pas sûr à cause des chasseurs Jedi.

Nous nous sommes souvent demandé comment Obi-Wan a survécu et a continué après un coup si massif aux Jedi entre La revanche des Sith et Un nouvel espoir. On dirait que nous sommes sur le point de le découvrir.