Ewan McGregor a repoussé sa barbe Obi-Wan Kenobi

Vous êtes enthousiasmé par la prochaine série Obi-Wan Kenobi? Voici quelque chose qui pourrait vous aider à vous remonter le moral pendant que nous attendons le Guerres des étoiles spin-off to land – Ewan McGregor a repoussé la barbe caractéristique du personnage.

Les fans de la trilogie originale noteront également qu’elle est similaire à la barbe d’Alec Guinness, d’après ses représentations du personnage de la trilogie originale de la série, entre 1977 et 1983.

On dirait qu’Ewan et Randy se sont réunis pour parler de leur amour des camions – mais évidemment, une excuse pour que les gens soient enthousiasmés par la série à venir.

Il sera basé sur – vous l’avez deviné – Obi-Wan, et McGregor sera rejoint par Hayden Christensen qui jouera à nouveau Anakin Skywalker / Darth Vader.

Le retour de ces deux acteurs a également soulevé la question de savoir qui d’autre pourrait revenir et un personnage a rempli les médias sociaux.

Alors que Jar Jar Binks était l’un des personnages les moins populaires de Episode I – La menace fantôme, il y a des fans purs et durs qui espéraient et priaient pour qu’il revienne pour restaurer sa réputation.

L’acteur Ahmed Best, qui a décrit Jar Jar dans les films précédents, a publié une déclaration repoussant tous ces souhaits.

Il a félicité l’ensemble du casting lorsqu’ils ont été dévoilés sur Twitter et a déclaré qu’il attendait avec impatience que le programme prenne vie.

Merci pour l’amour, mais je ne serai pas dans cette série. Autant j’aurais aimé en faire partie. Mais je suis ravi de voir des gens que j’aime beaucoup à nouveau faire de grandes choses. https://t.co/5bzLq9yslh – Ahmed BEst (@ahmedbest) 29 mars 2021

Le site de fans Making Star Wars a écrit: « On me dit que «Ben» Kenobi croise le chemin de son vieil ami de Naboo, Jar Jar Binks.

« Les premiers travaux ont été menés pour le retour de CGI Gungan à Guerres des étoiles. Jar Jar a une barbe pour refléter où il a été et à quoi ressemble sa vie depuis qu’ils ont tous été trompés par un grand mensonge qui a inauguré le premier Empire Galactique …

« On me dit qu’il y a une séquence où les barbus Jar Jar Binks et Obi-Wan parlent du passé. »