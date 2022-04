Ewan McGregor a eu une meilleure expérience de travail sur Obi-Wan Kenobi que sur les préquelles de Star Wars

Le Guerres des étoiles Les films précédents étaient en quelque sorte un sac mélangé pour la plupart des fans de la franchise, et quand il s’agit de travailler sur les films, Ewan McGregor les a trouvés moins gratifiants que son prochain retour dans le Disney + Obi Wan Kenobi séries. Alors que le prochain épisode de Le Mandalorien est toujours dans l’esprit de Guerres des étoiles fans, il est difficile de ne pas être excité à propos de Obi Wan Kenobi car il s’agit clairement de l’une des sorties les plus attendues de ces dernières années de la franchise.

Après les Jedi d’Ewan McGregor une décennie après les événements catastrophiques de La Revanche des Sith, Kenobi garde toujours un œil sur un jeune Luke Skywalker mais a d’autres soucis à affronter alors que l’Empire tente de traquer tous les Jedi restants et de les anéantir. Au cours de la série, Kenobi se heurtera au Grand Inquisiteur de l’Empire et affrontera à nouveau Dark Vador dans ce qui a souvent été qualifié de « rematch du siècle ». Bien que nous devrons probablement attendre la finale de la série pour cette confrontation, il y aura beaucoup de surprises à venir avant d’atteindre ce point.

En parlant à Film total (via IGN) avant la sortie de la série sur Disney +, McGregor a révélé que lorsqu’il s’agit de comparer son Guerres des étoiles expériences, son retour dans la franchise est plus gratifiant grâce à l’écriture sur la production. L’acteur a déclaré :

« C’était bien de revenir et de combler le fossé entre moi et Alec Guinness. J’ai autant, voire plus, profité de son rôle cette fois-ci que dans les trois premiers films réunis. C’est lié à l’écriture, et les gens avec qui nous faisions la série, et la technologie, et à quel point tout est différent. »

Les commentaires d’Ewan McGregor au sujet de sa récente expérience de fabrication de Obi Wan Kenobi une série enrichissante par rapport à ses apparitions au cinéma sont faites avec raison. Dans l’ensemble, les films précédents ont été entraînés vers le bas par une écriture clichée et des dialogues qui frôlent parfois le fait d’être théâtraux et tout simplement idiots. Dans la nouvelle ère de Guerres des étoiles sur Disney+, Jon Favreau et Dave Filoni se sont réunis pour s’assurer que la série ne subisse pas le même sort. Qu’il s’agisse d’écrire, de réaliser ou simplement de consulter, l’équipe actuelle derrière de nombreux Disney + Guerres des étoiles projets sont sur la balle quand il s’agit de créer du contenu Star Wars que les fans veulent vraiment voir.





Ramener McGregor et Hayden Christensen pour le Obi Wan Kenobi garantit que les personnages vus pour la dernière fois il y a deux décennies seront instantanément reconnus et accueillis par les fans. Avec James Earl Jones fournissant presque certainement la voix de Dark Vador, il y a toutes les chances que Obi Wan Kenobi pourrait continuer à pousser la barre de la qualité Guerres des étoiles contenu, et pourrait finir par être difficile Le Mandalorien comme la série de franchise la plus populaire sur Disney+.





