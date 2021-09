Ewan McGregor a confirmé la fin du tournage d’Obi-Wan : "Ne décevra pas"

Ewan McGregor passe un grand moment professionnel : vainqueur du Emmy dans la catégorie Meilleur acteur dans une série limitée ou un film fait pour la télévision pour son rôle dans Halstion, travaille également sur l’émission Disney+ qui suit les traces du célèbre Maître Jedi, Obi Wan Kenobi, après les événements survenus en Star Wars : La Revanche des Sith et la purge de la Ordre 66, avec laquelle la plupart des nobles chevaliers de la République ont été exterminés.







Le nouveau spectacle axé sur les personnages de Guerres des étoiles retrouvera McGregor avec une vieille connaissance : Hayden Christensen, qui a donné vie à Anakin Skywalker en deux entrées dans la franchise intergalactique populaire. Dans ce cas, il agira comme le seigneur des ténèbres et Sith, Dark Vador. On ne sait toujours pas s’il verra des visages avec Obi-Wan après que les Jedi l’aient vaincu sur la planète Mustafar.

Obi-Wan Kenobi a terminé le tournage

Plus d’ennuis pour le héros ? Il sera apparemment pourchassé par les Inquisiteurs, praticiens du Côté Obscur de la Force qui répondent aux Empereur Palpatine. Ils sonnent des acteurs pour ces rôles : Moïse Ingram et Sung Kang Ils ont confirmé avoir eu la chance d’utiliser des sabres laser lors du tournage de la série. Attention!

« Nous avons terminé le tournage de notre série et c’était très, très amusant. J’ai vraiment aimé travailler avec Deborah Chow et je pense que cela ne vous décevra pas… mais je ne vais pas vous en dire plus, désolé ! La nouvelle technologie que nous avons utilisée dans le faire est génial et c’était une expérience différente que de faire les trois films originaux dans lesquels j’ai joué « a révélé McGregor.

Sera-ce la même technologie qu’ils ont développée pour Le Mandalorien? Il est connu comme mise en scène et il a promis de révolutionner la façon dont les productions de cette envergure sont filmées. L’histoire de Mando et Grogu il est techniquement parfait et rivalise avec les films au budget le plus élevé. Est-ce que tuObi Wan Kenobi aura le même avantage? Esperons-le! Sa première est attendue pour 2022.

