Evoque 2021 est dans les rues pour 350 mille et change

Le modèle 2021 du Range Rover Evoque circule déjà dans ce brasilzão. Désormais dans une seule version de finition, la R-Dynamic SE, qui dans un premier temps est importée du Royaume-Uni, le modèle est livré avec un contenu supplémentaire d’articles qui parient sur la technologie. Les prix des services publics, déjà disponibles chez tous les concessionnaires de la marque, commencent à 357 950 R €.

Le SUV est équipé du nouveau système de divertissement PIVI PRO. Selon la marque, la mise à jour est constante et éteint le besoin de se rendre chez un concessionnaire en personne. Le modèle a également reçu un nouveau volant recouvert de cuir et un design qui suit l’apprêt de la ligne Range Rover. Les palmes de changement de vitesse sont désormais en aluminium.

Pour les banques, cependant, des revêtements en cuir Windsor et le Kvadrat premium durable ont été ajoutés. Ce dernier est fabriqué à partir de matières synthétiques et de matières premières issues de produits recyclés.

De plus, l’Evoque est livré avec des caméras à 360 ° – vous pouvez voir toute la voiture de l’extérieur – et ClearSight Ground View, ou Transparent Hood. Mais quel serait ce système? En résumé, le conducteur peut voir le terrain devant lui sous le capot. Oui, c’est comme si rien n’existait à part le pare-brise du véhicule.

Wade Sensing (ou, en portugais, capteur de profondeur) est également nouveau dans le modèle. Sa fonction est de surveiller la profondeur de l’eau à l’endroit où se trouve la voiture. Pour ceux qui ne le savent pas, la capacité d’immersion de l’Evoque est de 530 mm.

La version unique R-Dynamic SE d’Evoque, cependant, continue avec le moteur P250 flex. Au total, ils ont 250 chevaux et 36 mkgf de couple. Le SUV a cinq couleurs de carrosserie. Ce sont: Nolita Grey, Portofino Blue, Lantau Bronze et les peintures de la palette métallique spéciale premium, Carpathian Grey et Silicon Silver. La gamme d’accessoires supplémentaires, cependant, comprend des éléments tels que des tapis de protection pour le coffre, des housses pour les sièges arrière pour le transport d’animaux de compagnie, une boîte réfrigérée, entre autres.