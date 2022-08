Evolve Stage 2 a été déclenché quatre ans après la désactivation des serveurs de jeu

Le jeu est soudainement de retour en ligne quatre ans après la fermeture des serveurs, mais selon 2K, rien n’a changé.

Quelque chose d’inattendu se produit avec Evolve Stage 2, le FPS 4v1 gratuit depuis longtemps de 2K Video Games. Quatre ans après la fermeture des serveurs, mettant fin au sport, ils semblaient être revenus.

Turtle Rock Studios, la société derrière Left 4 Dead et Back 4 Blood, a initialement publié Evolve au début de 2015 mais n’a pas bien performé. Nous nous sommes amusés à le créer, mais les joueurs ne semblaient pas intéressés, donc un peu plus d’un an plus tard, il est devenu disponible gratuitement sous le nom d’Evolve Stage 2.

Malheureusement, bien que nous ayons également aimé cette version, elle ne s’est pas beaucoup mieux comportée et, en juin 2018, 2K a arrêté le développement.

Legacy Evolve, le nom de 2K pour le jeu original lorsqu’il est devenu gratuit, prenait toujours en charge le jeu entre amis, mais Evolve Stage 2, qui reposait sur des serveurs dédiés, a été complètement arrêté. Après la fin du support du serveur, les joueurs n’avaient plus rien d’autre que de combattre des bots en mode entraînement.

Cette situation a persisté jusqu’en juin de cette année, lorsqu’un serveur relais responsable de la correspondance de Legacy Evolve s’est écrasé, empêchant le petit mais dévoué groupe sur le Discord Evolve Reunited 2.0 de jouer ensemble.

La communauté Evolve Discord veut profiter de tout ce qui se passe. Selon une déclaration plus tôt cette semaine, « à la lumière des événements récents, c’est maintenant le meilleur moment pour nous d’essayer de capitaliser sur notre espoir de faire réinscrire Evolve sur le magasin Steam ». « Vos plaintes concernant la fonctionnalité peer-to-peer de Legacy Evolve ont été prises en compte, et l’étape 2 a même été remise en ligne.

Ils ont dû voir tout cela à ce stade, que ce soit exprès ou par accident accidentel.

Bien que les chiffres bruts soient encore relativement modestes, Evolve Stage 2 connaît une augmentation incroyable de joueurs, ce qui peut sembler long.