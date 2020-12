Éviter les problèmes digestifs fait partie des activités quotidiennes sur la lune de l’équipage du Sensoria M3 – Rapport du commandant: jour lunaire 6

Un membre d’équipage du Sensoria M3 au-dessus de l’habitat HI-SEAS pendant le moonwalk. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de James Ward)

Dr. Michaela Musilova est la directrice de Hawaii Space Exploration Analog and Simulation (HAUTE MER), qui mène des missions analogiques sur la Lune et sur Mars pour la recherche scientifique dans un habitat du volcan Mauna Loa. Actuellement, elle est aux commandes de la mission Sensoria M3 de deux semaines et a contribué à ce rapport à 45secondes.fr. Voix d’experts: Op-Ed & Insights.

Rapport du commandant de la mission Sensoria M3 à HI-SEAS

Jour de la mission lunaire 6 (9 décembre 2020)

L’équipage du Sensoria M3 joue « fibre pong ». (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de James Ward)

J’ai été surpris lorsque l’équipe de Selene II a commencé sa tradition de 100 pompes et situps. Ce n’était pas une activité du soir que je m’attendais à ce que l’équipage désire faire. Le SENSORIA M3 m’a encore surpris avec un nouveau jeu: le fibre-pong. C’est essentiellement une version lunaire du beer pong. Chaque soir, notre table de salle à manger se transforme rapidement en une sorte de table de ping-pong. Nous n’avons pas d’alcool pour notre mission lunaire analogique, donc la bière a été remplacée par des fibres alimentaires. De plus, nous ne voulons pas gaspiller notre eau précieuse, nous utilisons donc des objets aléatoires, des chaussettes aux pièces Lego, pour remplir le fond des tasses que nous utilisons dans le jeu pour les stabiliser.

Pourquoi la fibre? Notre boisson de choix est de l’eau mélangée à de la fibre en poudre, car l’équipage est très prudent pour ne pas avoir de troubles digestifs. Le directeur médical de HI-SEAS, le Dr Joseph D’Angelo, nous a mis en garde contre les risques de problèmes médicaux causés par les aliments lyophilisés en mission, tels que la constipation et pire. Joseph est également notre médecin-chef, ce qui signifie qu’il est le médecin de l’équipage et supervise les médecins de la mission. Au cours des dernières missions, j’ai agi en tant que médecin de l’équipage ainsi que commandant. J’ai une formation en secourisme et secourisme en milieu sauvage qui me qualifie pour ce rôle. Nous recrutons spécifiquement des membres d’équipage médicalement formés pour certaines missions qui mettent l’accent sur la recherche humaine. Nous travaillons également avec des spécialistes en médecine pour tester et améliorer nos procédures médicales d’urgence lors de missions analogiques.

L’habitat HI-SEAS lors d’un moonwalk nocturne. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de James Ward)

L’équipage lunaire analogique SENSORIA M3 est déterminé à éviter tout problème médical «sur la lune», la fibre est donc très au menu. Notre nourriture pour astronaute analogique manque d’un certain nombre de vitamines, de minéraux et d’autres nutriments importants, c’est pourquoi nous devons ingérer régulièrement des compléments alimentaires. Sans eux, nous risquons de souffrir de différentes manières pendant la mission. Pourquoi ne pas créer un jeu avec des suppléments, alors? Cela ne me dérange certainement pas tant que l’équipage ne fait pas de surdosage. Heureusement, la fibre n’est pas très agréable à manger ou à boire, c’est pourquoi l’ingérer, dans le cadre du jeu, semble être le meilleur moyen de motiver l’équipage à la consommer.

En dehors de cela, l’équipage n’a pas eu besoin de motivation supplémentaire pour se concentrer sur ses recherches. Ils ont été presque trop motivés pour travailler sur leurs projets et faire des marches sur la lune. Je dis «trop motivé» parce qu’ils ont tellement envie de faire ces activités que je crains parfois qu’ils ne se surmenent. Certains membres d’équipage peuvent s’épuiser en mission s’ils ne font pas attention. C’est pourquoi être commandant peut parfois être difficile, car je dois mettre un pied à terre pour certaines questions et les membres d’équipage ne se rendent peut-être pas toujours compte que c’est dans leur intérêt de le faire.

Les membres d’équipage du Sensoria M3 lors d’une marche sur la lune dans les environs de HI-SEAS. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de James Ward)

Mon équipage actuel a cependant été assez compréhensif. Ils ont tout de même réussi à atteindre un certain nombre d’objectifs malgré le fait de devoir aller plus lentement. La responsable des opérations d’habitat Lea Smart Miller et l’ingénieur en chef Niko Blanks ont utilisé ces derniers jours pour porter des chemises intelligentes Hexoskin sous leurs combinaisons EVA (activité extravéhiculaire) afin de collecter des données sur la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et l’activité pour définir la dépense énergétique pendant nos marches sur la lune. Les données des chemises intelligentes Hexoskin sont également associées à des évaluations de la charge de travail cognitive avant, pendant et après les EVA. Les deux ont effectué jusqu’à présent quatre EVA au total et collecteront d’autres données au fur et à mesure que la mission se poursuivra.

La directrice scientifique Emily Seto a simulé une mission de forage d’astronaute pour rechercher des signes de vie à l’aide d’un forage de carottage de surface Honeybee Robotics conçu pour acquérir des échantillons astrobiologiques. Le trépan de carottage utilise la technologie brevetée de rupture de carotte Honeybee, qui a été sélectionnée pour le forage de carottage du rover Perseverance de Mars 2020 de la NASA (le forage sera la première étape de la campagne de retour d’échantillons sur Mars). Comprendre la distribution de la vie microbienne dans des environnements analogiques tels que les tubes de lave peut fournir des indices critiques pour les biosignatures dans les zones ombragées en permanence sur la Lune et / ou sur Mars. J’ai aidé Emily dans ses projets de recherche, tandis que le vice-commandant James Ward a documenté notre travail – en particulier les marches lunaires de jour et de nuit.

Michaela Musilova à l’intérieur d’un tube de lave lors d’un moonwalk. (Crédit d’image: Michaela Musilova)

Dans l’habitat, Gianna McLaren, chargée de communication scientifique, a passé son temps à documenter son expérience d’astronaute analogique du point de vue d’une toute nouvelle dans la communauté spatiale, écrivant pour le magazine Ad Astra de la National Space Society. Elle écrit également un livre sur les différentes aventures qui ont formé son obsession pour l’exploration et la remise en question persistante de ce qui est considéré comme possible. Cela comprend un séjour reclus de 9 mois en France à l’âge de 16 ans, plusieurs années stationnées aux États-Unis dans diverses forêts nationales, pour obtenir son permis de conduire une voiture de Formule 3 à Sonoma Raceway et enfin, s’installer dans la vie à Marin. County, Californie. Elle considère s’impliquer dans le mouvement en rapide évolution de l’exploration spatiale comme la prochaine grande aventure.

Une partie de l’équipage vient de rentrer d’un moonwalk nocturne. Plein d’énergie positive de la vue magnifique à l’extérieur, l’équipage s’est réuni dans l’habitat parmi beaucoup de rires. J’ai oublié à quel point nous sentons mauvais après notre retour des Moonwalks. Les membres d’équipage ont toujours besoin d’un peu de temps pour accepter cette odeur de sueur de notre corps et de notre équipement. Je me demande toujours à quelle vitesse l’équipage s’habituera à cette odeur. Habituellement, cela prend quelques jours, mais certaines personnes ont du mal tout au long de la mission à cause des odeurs. Je suis reconnaissant que mon nez puisse ignorer sélectivement ces odeurs, tout en restant en alerte pour les odeurs dangereuses telles que les produits chimiques, le gaz propane, quelque chose de brûlant et bien d’autres. Les équipages plaisantent en disant que je suis comme un chien quand il s’agit de ces odeurs – je vais instantanément enquêter sur l’origine de l’odeur et je m’assure ensuite qu’ils en entendent tout. Nous ne pouvons pas risquer que quelque chose de mauvais arrive à nos systèmes de survie!

Le Commandant Musilova signe avec l’équipage une partie de fibre-pong avant le coucher.

