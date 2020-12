Evil West vient d’être annoncé aux Game Awards 2020

Les Game Awards 2020 sont actuellement en cours et jusqu’à présent, ce fut un spectacle assez mouvementé. Beaucoup étaient enthousiastes à l’approche de cette cérémonie de remise des prix, non seulement à cause des gagnants qui seraient annoncés dans certaines catégories, mais aussi à cause des nouveaux jeux taquinés.

L’un d’eux était Evil West, un jeu de tir d’action développé par Vol de porc sauvage. Le jeu a une tournure intéressante sur le thème occidental éprouvé que les jeux aiment Red Dead Redemption 2 sont notoires car il comporte des créatures vampiriques.

Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer des vampires et du Far West? Cela ressemble à des ingrédients pour un jeu de tir particulièrement intéressant où les joueurs devront compter sur une multitude d’armes uniques pour sauver les États-Unis de ces monstruosités.

C’est comme un mélange de Red Dead Redemption 2 et Van Helsing, un match fait au paradis sur papier. Selon la page de description officielle du jeu, les joueurs pourront parcourir un paysage occidental en éliminant les vampires comme dernière ligne de défense. L’humanité a besoin d’un héros et les joueurs essaieront de le devenir.

En cours de route, les joueurs auront l’occasion d’améliorer leurs armes et de faire évoluer leur style de combat en fonction de leurs préférences. Evil West soutiendra également la coopération pour ceux qui veulent profiter de la campagne avec un ami.

Le support coopératif a été très populaire ces dernières années et il est bon de voir le développeur l’utiliser pour faire de ce jeu une expérience plus sociale. Bien sûr, vous pouvez toujours éliminer les vampires avec des armes occidentales classiques uniquement si vous préférez l’approche du loup solitaire.

Dans la bande-annonce ci-dessus, vous pouvez voir une direction graphique très stylisée. Cela devrait donner Evil West une identité unique dès le début, qui devrait être bien complétée par le combat sanguinaire dont nous avons encore besoin de voir davantage.

Red Dead Redemption 2 était l’un des meilleurs jeux de l’année où il est sorti, et ce jeu a beaucoup d’éléments similaires mais avec une tournure plus sombre. Ce ne sera probablement pas aussi ouvert ou approfondi, mais Evil West semble tirer profit de l’engouement occidental qu’il est difficile de ne pas aimer. Voyons si cela peut faire une brèche dans cet espace.

D’une manière ou d’une autre, Evil West ressemble à un bon moment et est un ajout bienvenu à ce genre. Il est actuellement prévu de sortir en 2021. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour et de bandes-annonces.