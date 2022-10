Evil, Pennyworth et nouvelles premières sur HBO Max en octobre 2022

Octobre est le mois idéal pour regarder des films et séries d’horreur pour participer à la fête »Halloween » et à la plateforme de streaming hbo max semble prêt à livrer cela et plus encore. Le service a créé une nouvelle section appelée »La maison d’Halloween », avec une collection de films que les abonnés peuvent explorer jusqu’à la fin de ce mois.

Il existe même une nouvelle mise à jour qui fait référence à une carte de tarot qui sélectionne chaque jour de nouveaux films en fonction du ressenti de chacun de ses utilisateurs. Mais en plus des nouveaux spéciaux d’Halloween, la plateforme présentera également de nouvelles saisons de sa série telles que » Pennyworth » ou le nouveau film » Eraser: Reborn ».

Nouveaux films et séries HBO Max en octobre

Pennyworth Saison 3







Série qui raconte l’histoire d’Alfred Pennyworth, le majordome emblématique de Homme chauve-souris dans les années 1960 à Gotham City. Parfaite pour les fans du Dark Knight, la série met en lumière un personnage qui a été le bras droit de Bruce Wayne pendant tant d’années.

La saison 3 de » Pennyworth », sous-titrée » Les origines du majordome de Batman « , apporte plus de traditions à Batman dans l’histoire, se poursuivant 5 ans après les événements vus dans la saison 2, qui a également vu Thomas et Martha Wayne avoir sa première fille. Sans aucun doute, un programme que tout fan de Batman devrait voir.

Gomme : Reborn







»Eraser : Reborn » est le prochain épisode du film d’action de 1996 »Eraser », avec AArnold Schwarzenegger. L’histoire suit le maréchal américain Mason Pollard, qui se spécialise dans « l’effacement » des témoins à haut risque en simulant leur mort. Dans un cas particulier, Pollard se rend compte qu’il a été trompé par sa propre équipe qui cherche à « l’effacer » définitivement.

Le mal







Si vous cherchez quoi voir pendant Halloween, james blême apporte son dernier film d’horreur à HBO Max, »Malignant » (Malignant). L’intrigue concerne un garçon nommé Gabriel, qui est soigné à l’hôpital et peut contrôler l’électricité et diffuser ses pensées via des haut-parleurs, mais utilise ses pouvoirs pour tuer plusieurs membres du personnel.

Les médecins le considèrent comme une cause perdue après tant de morts, mais son histoire se poursuit 27 ans plus tard avec Madison Lake-Mitchell, une femme qui a des visions de personnes assassinées. Les deux individus relieront leurs histoires, donnant une tournure inattendue à ce nouvel épisode d’horreur psychologique.

docteur sommeil







Préquelle de »Le brillant », le film acclamé réalisé par Stanley Kubrick. D’après le roman du même nom de Stephen King, l’histoire commence avec Danny Torrance, plusieurs décennies avant les événements de »The Shining ». Dan est un homme qui utilise ses capacités psychiques pour réconforter des patients mourants qui le surnomment « Doctor Sleep ».

C’est ici qu’il rencontre un culte appelé le True Knot, qui nécessite de la « vapeur », une essence psychique obtenue en torturant et en tuant ceux qui ont ces capacités psychiques. Dan doit enfin faire face au passé qu’il a tant cherché à cacher, fermant son histoire une dernière fois.