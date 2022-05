Evil Dead: The Game – Guide de tous les trophées – Toutes les réalisations pour le trophée de platine

Le tout nouveau asymétrique tireur coopératif Evil Dead : le jeu était dû le vendredi 13 mai 2022 par Sabre Interactif publié. Basé sur les films Evil Dead et la série Ash vs. Evil Dead, le horreur multijoueur beaucoup de réalisations (Xbox/PC) et trophées (PS4/PS5) que les joueurs doivent débloquer. Dans cet article, nous vous dirons quels trophées et réalisations existent et comment vous pouvez les obtenir sur la plateforme de votre choix.

Tous les trophées dans Evil Dead: The Game

Vous pouvez globalement 45 trophées dans Evil Dead : Le jeu sur le PS4 et PS5 ouvrir:

1x platine

1 or

15x Argent

28 bronzes

Sur le Xbox One ou alors Xbox série S/X il n’y a pas de trophée de platine, donc vous ne pouvez y aller 44 réalisations collecter votre total 1 000 points en Gamerscore apporter

Evil Dead : trophée de platine

Sauveur et Destructeur : Récupérez tous les trophées

trophées d’or

Sensationnel: Atteindre le niveau d’utilisateur maximum

trophées d’argent

Trente victoires : Gagnez 30 matchs en tant que survivant

Gagnez 30 matchs en tant que survivant Retour au royaume des morts : Vaincre les ténébreux

Vaincre les ténébreux Patron des boss : Tuez 20 unités de boss

Tuez 20 unités de boss Entièrement équipé : Améliorez entièrement cinq catégories de survivants avec des points F roses

Améliorez entièrement cinq catégories de survivants avec des points F roses Arme désirée : Tuez 50 morts-vivants avec une arme légendaire

Tuez 50 morts-vivants avec une arme légendaire Vraiment incroyable : Débloquez toutes les capacités uniques d’un survivant

Débloquez toutes les capacités uniques d’un survivant Pour le roi: Atteindre le niveau maximum avec un Survivant

Atteindre le niveau maximum avec un Survivant Armageddon: Gagnez 30 matchs en tant que Démon

Gagnez 30 matchs en tant que Démon Mal sans effort : Gagnez un match en tant que démon sans posséder d’unité de boss

Gagnez un match en tant que démon sans posséder d’unité de boss Soyez un arbre : Posséder un arbre et vaincre deux survivants à la fois

Posséder un arbre et vaincre deux survivants à la fois Nous vous recevrons un par un : Tuez un survivant avec un survivant contrôlé

Tuez un survivant avec un survivant contrôlé Mort à l’aube : Tuez 10 survivants en tant qu’unité de boss

Tuez 10 survivants en tant qu’unité de boss Je suis peut-être mauvais mais je me sens bien : Améliorez entièrement quatre catégories avec des points d’amélioration infernaux

Améliorez entièrement quatre catégories avec des points d’amélioration infernaux Sortie du sous-sol : Débloquez toutes les capacités uniques d’un démon

Débloquez toutes les capacités uniques d’un démon Nous existerons à nouveau : Atteindre le niveau maximum avec un démon

Dans Evil Dead: The Game, Ash combat même en équipe aux côtés de chevaliers médiévaux.

trophées de bronze

Terreur des morts-vivants : Tuez 500 unités maléfiques standard

Tuez 500 unités maléfiques standard Réchauffer: Tuez 50 unités d’élite maléfiques

Tuez 50 unités d’élite maléfiques Qui rira le dernier : Tuez dix unités de boss

Tuez dix unités de boss Passe moi la nageoire : Cachez la main d’Ash dans un coffre et surprenez un survivant qui l’ouvre

Cachez la main d’Ash dans un coffre et surprenez un survivant qui l’ouvre Ça doit faire mal!: Effectuez dix attaques spéciales

Effectuez dix attaques spéciales Qui veut encore, qui n’a pas encore ? : Effectuez 100 attaques finales

Effectuez 100 attaques finales Aucun camarade n’est laissé pour compte : Aidez vos coéquipiers à se remettre sur pied 30 fois

Aidez vos coéquipiers à se remettre sur pied 30 fois Revenu d’entre les morts: Ranimez les âmes des coéquipiers à l’autel 10 fois

Ranimez les âmes des coéquipiers à l’autel 10 fois Livres de l’au-delà : Récupérez 20 pages manquantes

Récupérez 20 pages manquantes Porteur de lumière: Activer 50 sources lumineuses

Activer 50 sources lumineuses Prend ça!: Tuez 10 morts-vivants avec des tirs à la tête

Tuez 10 morts-vivants avec des tirs à la tête Salade au four : Tuez un mort-vivant à mains nues

Tuez un mort-vivant à mains nues Lumière pionnière : Trouvez 300 objets à l’aide de la lampe de poche

Trouvez 300 objets à l’aide de la lampe de poche Pas aujourd’hui, démon : Libérez dix membres de l’équipe possédés

Libérez dix membres de l’équipe possédés « Accident de la route »: Écrasez plus de 50 morts-vivants avec une voiture

Écrasez plus de 50 morts-vivants avec une voiture Voiture classique: Conduisez le Delta en tant que Ash

Conduisez le Delta en tant que Ash Je conduis ici ! : Soufflez du klaxon dans la voiture

Soufflez du klaxon dans la voiture Taxi!: Conduire une voiture avec tous les membres de l’équipe dedans

Conduire une voiture avec tous les membres de l’équipe dedans Les premiers survivants : Terminez un match avec Ash (Devils Dance), Cheryl et Scotty dans l’équipe

Terminez un match avec Ash (Devils Dance), Cheryl et Scotty dans l’équipe Deuxième équipe : Terminer un match avec Ash (Dance the Devils II), Annie Knowby et Ed Getley dans l’équipe

Terminer un match avec Ash (Dance the Devils II), Annie Knowby et Ed Getley dans l’équipe Pack Médiéval : Terminez un match avec Ash (Army of Darkness), King Arthur et Henry the Red dans l’équipe

Terminez un match avec Ash (Army of Darkness), King Arthur et Henry the Red dans l’équipe Jacksonville, nous voilà ! : Terminez un match avec Ash (Ash vs Evil Dead), Kelly et Pablo dans l’équipe

Terminez un match avec Ash (Ash vs Evil Dead), Kelly et Pablo dans l’équipe Les Quatre Cavaliers de l’Apocalypse : Terminez un match avec quatre Cendres dans l’équipe

Terminez un match avec quatre Cendres dans l’équipe Marionnettiste: Prendre possession de 50 unités standards

Prendre possession de 50 unités standards maniaque du contrôle : Posséder 25 unités d’élite

Posséder 25 unités d’élite Qui est le patron?: Prenez possession de dix unités de boss

Prenez possession de dix unités de boss Rejoignez-nous!: Posséder dix survivants

Posséder dix survivants Vous ne pouvez pas échapper au mal : Écraser un survivant avec une voiture contrôlée

