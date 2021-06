Evil Dead: The Game avec gameplay premiere et Evil twist

Pendant le Fête du jeu d’été 2021 est devenu un nouveau jeu de tir coopératif de Sabre Interactive à la célèbre franchise d’horreur Evil Dead montré. Le jeu est clair et simple Evil Dead : le jeu et c’est « groovy », comme le confirme le studio de développement.

Qu’est-ce que « Evil Dead : Le Jeu » ? Il s’agit d’un « titre d’action multijoueur coopératif et PvP exagéré » que vous quatre personnes au total peut rivaliser avec des choses sanguinaires et démoniaques. Similaire à dans Laissé pour mort vous devez survivre ici, explorer, piller et maîtriser votre peur.

Le premier gameplay montre désormais tout ce qui vous attendra au cours du jeu. En plus de cela, il y a quelques informations des développeurs:

Comme Tous les films de l’univers « Evil Dead » servent de décor. Vous serez donc envoyé à travers des lieux que vous connaissez des films suivants :

« La mort diabolique »

« Mal Dead 2 »

« L’armée des ténèbres »

« Ash contre Evil Dead »

C’est pourquoi les personnages emblématiques sont comme Ashley J. Williams, Scotty, Lord Arthur, Kelly Maxwell, Pablo Simon Bolivar et d’autres héros à bord. Les vrais fans deviennent aussi Bruce Campbell reconnaître sous forme auditive qui a rendu sa voix disponible comme locuteur.

Twist : se battre pour le meilleur ou pour le pire

En plus de cela, le jeu a un petit Twist dans le gameplay. Outre le fait que vous devez collecter des artefacts et des bandes cachées à mi-chemin, vous décidez vous-même si vous vous battez pour les forces du bien ou du mal.

Cela signifie que vous pouvez même le faire Contrôle du puissant démon Kandarian prendre le relais et chasser Ash et ses amis ! C’est aussi un jeu PvP, après tout.

Par exemple, vous pouvez entrer dans la peau du célèbre les morts éclore que Contrôle de l’environnement prendre le relais ou même Possédé par des personnes s’emparer de. Le PvP pourrait donc être assez varié. Nous verrons!

Quelles armes y a-t-il ? Le combat se fait bien entendu avec de nombreuses armes que vous connaissez des films : 25 armes au nombre. Alors tu en as un fusil à canon scié, une arme à feu, une Hache à main, le fameux Tronçonneuse en frêne ou digne Couperet Dans la main. Et un pelle, pour que vous puissiez pelleter vos ennemis très bien, ne devrait bien sûr pas manquer!

UNE Date de sortie n’est pas encore disponible pour « Evil Dead : The Game », mais il est déjà certain que le jeu sera disponible pour PC, Xbox One, Xbox Series X/, PS4, PS5 et Nintendo Switch. Et les premières images sont assez divertissantes. Pour les fans d’horreur, cela pourrait être un petit changement bienvenu.