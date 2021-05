Evil Dead suite à HBO Max

Aujourd’hui, nous avons découvert que New Line Cinema travaillait sur un autre volet de la franchise Evil Dead, Evil Dead: Rise. Quarante ans après la sortie de l’original Evil Dead, la franchise d’horreur de Sam Raimi et Bruce Campbell aura une nouvelle vie alors qu’elle se dirigera directement vers le streaming sur les services HBOMax (États-Unis), Canal Plus (Royaume-Uni) et Metropolitan (France).

Le cinéaste irlandais Lee Cronin («Hole in the Ground», «Ghost train») écrira et réalisera le film et a été sélectionné par Raimi et Campbell pour ce travail. Bien que Cronin fasse l’essentiel du gros du travail dans cette tâche, Sam Raimi et Bruce Campbell seront les producteurs exécutifs du film. Robert Tapert sera également de retour pour produire le nouveau film avec ses amis de longue date. Raimi a créé la série en commençant par Evil Dead (1981), Evil Dead II (1987), et probablement la plus populaire de la série, Armée des ténèbres (1993).

En 2013, il y a eu un redémarrage de la série écrite et réalisée par Fede Alvarez, avec Jane Levy en tête, Mia, qui se bat pour survivre aux horreurs que ses amis ont libérées en lisant le livre des morts. Campbell est revenu à son rôle de Ash Williams dans Starz ‘Ash Vs. Evil Dead ».

Je ne pourrais pas être plus fier de travailler aux côtés de Lily, Alyssa, Rob, Sam, Bruce et la centrale électrique qui est @newlinecinema en ramenant The Evil Dead d’une manière que le public n’avait jamais vue auparavant. Que le chaos commence. https://t.co/udsCuwXfyp – Lee Cronin (@curleecronin) 26 mai 2021

Le film passera de son emplacement boisé habituel à la ville. Alyssa Sutherland (Vikings) et Lily Sullivan (Picnic at Hanging Rock) joueront des sœurs séparées dont les retrouvailles sont interrompues par la montée de démons porteurs de chair, les plongeant dans une bataille primordiale pour la survie alors qu’elles affrontent la version la plus cauchemardesque de la famille imaginable.

«Je suis ravi de ramener Evil Dead dans sa maison d’origine à New Line 40 ans après la sortie du premier film,» Raimi a déclaré dans un communiqué. «L’histoire de l’entreprise en tant que pionniers de l’horreur parle d’elle-même. Je suis également ravi de travailler avec Lee Cronin, dont les talents de conteur font de lui le cinéaste idéal pour perpétuer l’héritage durable de la franchise.

Campbell a ajouté, «Au fond,« Evil Dead »parle de personnes ordinaires qui surmontent des situations extrêmement terrifiantes. J’ai hâte qu’Alyssa et Lily remplissent les chaussures imbibées de sang de ceux qui les ont précédés et perpétuent cette tradition.

«Evil Dead Rise» commencera la production en Nouvelle-Zélande le mois prochain. On ne sait pas quand le film arrivera sur le petit écran. On ne sait pas non plus si le film obtiendra une sortie en salles avant, ou une sortie simultanée avec sa sortie en streaming.