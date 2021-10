Evil Dead Rise termine le tournage alors que le réalisateur partage des images trempées de sang

Il semble que la seule chose qui puisse être garantie sur le nouveau Evil Dead Rise c’est qu’il y aura du sang – beaucoup, beaucoup de sang. Lee Cronin, le réalisateur du dernier film basé sur le Evil Dead franchise, a tweeté une poignée d’images fixes dans les coulisses alors qu’il célébrait la fin du tournage du nouveau film qui fera une fois de plus sortir les Deadites du Necronomicon de l’obscurité et dans la vie de certaines victimes sans méfiance. Bien qu’il soit toujours agréable de voir une autre série de Evil Dead chaos, un Evil Dead film sans le héros improbable de Bruce Campbell, Ash Williams, a toujours une montagne à gravir pour les fans de la franchise, alors peut Evil Dead Rise couper son chemin pour saluer le roi? Eh bien, il y a quelques trucs pour ça.

« 8 mois, 1 Covid Lockdown, 6 500 litres de sang et plus de souvenirs que mon cerveau ne peut même en traiter. C’est un résumé [Evil Dead Rise]. Merci la Nouvelle-Zélande, c’était génial. Il est temps de rentrer à la maison et de couper cette bête ensemble », Lee Cronin a commenté en publiant des images de chaussures sanglantes, d’empreintes de chaussures sanglantes et d’un réalisateur sanglant.

8 mois, 1 Covid Lockdown, 6 500 litres de sang et plus de souvenirs que mon cerveau ne peut même en traiter. C’est un enveloppement sur #EvilDeadRise. Merci la Nouvelle-Zélande, c’était génial. Il est temps de rentrer à la maison et de couper cette bête ensemble. pic.twitter.com/iyah4vEEqL – Lee Cronin (@curleecronin) 26 octobre 2021

La dernière tentative de relancer le Evil Dead est à la fois écrit et réalisé par Cronin, qui a fait ses débuts de réalisateur avec Le trou dans le sol en 2019 et a également collaboré avec le créateur original d’Evil Dead Sam Raimi sur la série d’anthologies d’horreur 50 états d’effroi. Raimi, et en effet Campbell, sont tous deux à bord Evil Dead Rise en tant que producteur exécutif, et cela en soi ne peut sûrement être qu’une bonne chose dans la mesure où le sentiment et le ton du film sont conformes aux sorties précédentes.

La mort diabolique Les films ont toujours été un excellent exemple d’un film culte classique, à l’origine un film expérimental à très petit budget créé par des amis, qui a fait un peu d’argent à sa sortie mais a acquis au fil du temps un héritage que l’argent ne peut pas acheter. Bien sûr, cet héritage a été grandement facilité par l’ère Video Nasty, lorsque Evil Dead semblait avoir été le plus battu par les censeurs et ceux qui luttaient activement contre la violence excessive dans les films, et pour cette raison, il est devenu une référence presque légendaire dans les films d’horreur à l’époque.

Avec l’horreur cependant, La mort diabolique a toujours eu le sens de son propre ridicule et garde sa langue dans la joue, que quelqu’un se frappe avec sa propre main ou se coupe la tête avec une tronçonneuse. Vous savez, tout ce genre de trucs amusants. À bien des égards, c’est là que le film de redémarrage de 2013 s’est un peu perdu et a recueilli de nombreuses critiques mitigées en fonction de ce à quoi vous vous attendiez dans le film. Si vous recherchiez de la violence sanglante, alors il y en avait beaucoup, mais le film se prenait surtout trop au sérieux.

Selon le texte de présentation, dans Evil Dead Rise « une Beth fatiguée par la route rend visite en retard à sa sœur aînée Ellie, qui élève seule trois enfants dans un appartement exigu de LA. La réunion des sœurs est interrompue par la découverte d’un livre mystérieux au fond des entrailles d’Ellie bâtiment, donnant naissance à des démons possédant de la chair et poussant Beth dans une bataille primordiale pour la survie alors qu’elle est confrontée à la version la plus cauchemardesque de la maternité imaginable. » Comme le redémarrage, le film apporte une fois de plus des rôles féminins, avec Alyssa Sutherland et Lily Sullivan jouant les rôles d’Ellie et Beth, le reste de la distribution étant composé de Gabrielle Echols, Morgan Davies, Neil Fisher et Mia Challis.

En fin de compte, Cronin a été choisi par Raimi pour continuer le Evil Dead saga, et on ne peut qu’espérer qu’il a fait le bon choix. Le film n’ira cependant pas au cinéma et ira directement en streaming sur HBO Max aux États-Unis un peu plus tard en 2022.

