« Evil Dead Rise » sera la sortie exclusive de HBO Max

La saga « Evil Dead » a encore plus d’histoires à raconter, préparant le retour du Necronomicon pour continuer à semer le chaos et la destruction à travers le monde à travers la suite attendue « Evil Dead Rise », qui a la collaboration de Sam Raimi, créateur de la franchise , en faisant partie de son équipe créative.

Lee Cronin, un cinéaste indépendant connu pour des films comme « The Hole in The Ground » et « Minutes Past Midnight », sera chargé de diriger une nouvelle histoire avec Alyssa Sutherland et Lilly Sullivan, qui jouent deux sœurs qui doivent faire face aux menaces surnaturelles. du «Livre des morts».

À travers une déclaration publiée par Deadline, il est confirmé que WarnerMedia développe ce nouvel opus de la saga pour atteindre exclusivement le catalogue HBO Max. Sam Raimi a exprimé à travers New Line Cinema son enthousiasme pour le retour à la franchise:

« Je suis ravi de ramener Evil Dead dans sa maison d’origine New Line quarante ans après la sortie du premier film », a commenté le cinéaste sur le développement de ce nouvel opus.

Les antécédents de l’entreprise en tant que pionniers de l’horreur parlent d’eux-mêmes.

Raimi a également exprimé son enthousiasme à travailler aux côtés de Cronin, qu’il a félicité pour ses talents de narrateur, qui ont fait de lui «le cinéaste idéal pour perpétuer l’héritage de la franchise». Bien que ce nouvel opus n’ait pas le rôle principal d’Ash Williams, l’acteur Bruce Campbell servira de producteur exécutif du film.

Au fond, Evil Dead parle de gens ordinaires qui surmontent des situations terrifiantes de manière extraordinaire. J’ai hâte qu’Alyssa et Lily remplissent les chaussures imbibées de sang de ceux qui les ont précédés et respectent la tradition », a déclaré Campbell. Lee Cronin, en plus de diriger cet épisode, agit en tant que scénariste et a également partagé quelques mots sur son enthousiasme à faire partie de la production.

«Les films Evil Dead ont rempli mon cerveau de terreur et d’étonnement quand je les ai vus pour la première fois à l’âge de neuf ans. Je suis ravi et honoré de faire revivre la force maléfique la plus emblématique pour les fans et pour une toute nouvelle génération », a noté Cronin. « Evil Dead Rise » n’a pas encore de date de sortie estimée et le tournage devrait commencer cet été.