Evil Dead Rise se fait chahuter au SXSW mais Bruce Campbell ne le prend pas

Les participants à SXSW ont eu droit à une première projection de Evil Dead Rise mercredi, mais la présentation spéciale ne s’est pas déroulée sans une perturbation réelle – bien que cela n’ait rien à voir avec les Deadites du film. Après la projection complète, lors d’une session de questions-réponses avec des personnalités comme la légende de la franchise Bruce Campbellle producteur Rob Tapert et le réalisateur Lee Cronin, un membre mécontent du public a provoqué un peu de chahut avant de sortir de l’auditorium en déclarant une opinion moins que positive sur le film.





L’incident a commencé lorsque l’homme s’est endormi sur son siège, les pieds sur le balcon, et le personnel a apparemment demandé au personnel de baisser les pieds. L’homme a ensuite crié quelque chose et a jeté son seau de pop-corn sur le balcon avant de se lever et de monter les escaliers vers la sortie. Dans le cadre de sa petite démonstration, l’homme a crié dans la pièce silencieuse : « Ce putain de film, c’est nul ! » Cela a attiré un certain nombre de huées du public, ainsi qu’une réponse de Campbell et de Tapert.

Campbell: « Que faites-vous ici? Sortez le F * ck d’ici! Tapert: « Je ne comprends pas. Il a attendu tout le long du générique !

Les réactions du couple ont fait éclater l’endroit de rires et d’applaudissements. La seule chose qui ressort clairement de l’incident est que le public n’était clairement pas d’accord avec l’opinion exprimée par l’homme, et bien que la première véritable vague de critiques n’ait pas encore émergé, ceux qui sont arrivés tôt ont suggéré qu’il y avait une raison pour laquelle Warner Bros. a décidé de pousser le film vers une sortie en salles plutôt que de le diffuser sur HBO Max.





La mort diabolique La franchise a une histoire confuse en ce qui concerne exactement la catégorie à laquelle elle appartient. Alors que le film original offrait une horreur implacable, les suites suivantes incorporaient également une mauvaise séquence d’humour qui tournait principalement autour du chef de la franchise Bruce Campbell blessé de la manière la plus comique et faisant toujours l’objet de violence gratuite. En 2013, la franchise a fait l’objet d’un redémarrage, qui a de nouveau plongé dans le côté méchant de la franchise et abandonné les éléments les plus comiques. Maintenant, une décennie plus tard, il semble que le Evil Dead va livrer son entrée la plus extrême à ce jour. En clôturant l’événement SXSW, Lee Cronin a commenté sa joie de faire partie du Evil Dead prochain chapitre sanglant. Il a dit:

« Je suis très fier d’avoir pu être additif à ce que les gars ont créé dans le passé, mais aussi de forger de nouvelles voies. Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, je suis un fan et je veux que les fans soient heureux, je veux qu’ils ressentent l’ADN d’un film ‘Evil Dead’, mais je veux aussi qu’il y ait des gens qui se sentent comme moi quand j’avais neuf ans. Je pense que le fait de pouvoir ajouter à cet héritage et, espérons-le, de faire passer une nouvelle génération permettra à ce type d’histoire de continuer à se faire.

Evil Dead Rise sort en salles le 21 avril.