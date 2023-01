Evil Dead Rise : nouvelle bande-annonce, intrigue et date de sortie

Le film d’horreur tant attendu »le mal mort ressuscite » vient de révéler sa première bande-annonce passionnante, marquant le retour de la franchise populaire qui quitte l’histoire typique des cabanes dans les bois pour apporter son histoire de la dynamique des possédés à la ville.

Le prochain film se concentrera sur deux sœurs séparées jouées par Alyssa Sutherland Oui lis sullivanMais tout va changer lorsque l’une d’entre elles devient le récipiendaire d’un esprit malveillant, aggravant encore le traumatisme de sa fille.

»Evil Dead Rise » sera le cinquième volet de la franchise d’horreur créée par sam raimicomptant sur Lee Cronin comme directeur. Alors que les fans verront des éléments reconnaissables de la franchise comme la grande quantité de violence et de gore, ce film cherche à se différencier du reste de la série.

L’histoire se concentrera fortement sur un nouvel ensemble de personnages et sera un récit complètement autonome. La star originale de »Evil Dead », Bruce Campbella confirmé que le personnage préféré des fans, Ash Williams, n’apparaîtra pas, mais beaucoup soupçonnent que l’acteur fera une apparition dans une certaine mesure.

De plus, l’équipe créative d’Evil Dead Rise est composée de plusieurs personnes qui ont travaillé sur le premier opus, dont Robert Tapert en tant que producteur, Raimi et Campbell en tant que producteurs exécutifs.

Parlant de confier les responsabilités d’écriture et de réalisation à un autre cinéaste, Raimi n’aurait eu que deux demandes pour le film: « Assurez-vous qu’il y a un livre impliqué et assurez-vous qu’il y a de bons morts-vivants », se souvient Cronin.

Comme la franchise « Evil Dead » est réputée pour son niveau élevé de gore et de violence, Cronin a reconnu que les fans ne seront pas déçus par cette partie du nouveau film.

« J’ai dû embaucher une cuisine industrielle pour créer la quantité de sang dont nous avions besoin », a déclaré le réalisateur. « Quand je partais, j’ai dû avertir le propriétaire : ‘Vous allez trouver des empreintes de mains sanglantes partout dans l’appartement, mais elles ne sont pas réelles, vraiment !' »

« Evil Dead Rise » sortira en salles le 21 avril.