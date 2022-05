Evil Dead Rise : intrigue, distribution et tout ce que nous savons

Evil Dead Rise est en post-production, tandis que Sam Raimi dévoile Doctor Strange dans le multivers de la folie. Bien qu’il n’ait pas réalisé ce film, il lui a donné sa bénédiction et a travaillé en étroite collaboration avec le réalisateur Lee Cronin pour s’assurer qu’il obtienne l’approbation des fans. C’est drôle que les adeptes de Raimi évoquent maintenant la célèbre franchise d’horreur culte. C’est probablement parce que Bruce Campbell est en Docteur étrange et pas Evil Dead Rise. Oui, malheureusement, le légendaire M. Campbell ne fera pas son apparition dans ce nouvel opus suite aux horreurs du Necronomicon. Cependant, il travaille avec Lee Cronin en post-production pour aider à développer le film et obtenir la bonne sensation.

Bien qu’aucune date de sortie n’ait été fixée pour Evil Dead Rise, il devrait sortir en toute confiance cette année. D’ici là, si vous voulez vous faire une idée de ce nouveau Evil Dead réalisateur. Sam Raimi a dit qu’il aimait regarder Cronin’s Le trou dans le sol. Le film parle d’une mère célibataire qui retrouve son enfant perdu mais s’attend à ce que son fils ne soit peut-être pas celui qui lui est revenu. Bien que les fans puissent s’inquiéter à chaque fois qu’un ancien favori est refait (appelez-le le Guerres des étoiles malédiction), cette nouvelle version Evil Dead semble avoir rencontré l’appel.

Jetons un coup d’œil à tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Evil Dead Rise.

L’intrigue de Evil Dead Rise





Photos de la Renaissance

Un synopsis de l’intrigue se lit comme suit:

«Lorsque Beth, fatiguée de la route, rend une visite tardive à sa sœur aînée Ellie, qui élève seule trois enfants dans un appartement exigu de Los Angeles, la réunion des sœurs est interrompue par la découverte d’un livre mystérieux au fond des entrailles d’Ellie. immeuble. Le contenu du livre, prononcé à voix haute, donne naissance à des démons possédant de la chair, et Beth se retrouve plongée dans une bataille primordiale pour sa survie alors qu’elle est confrontée à la version la plus cauchemardesque de la maternité imaginable.

Fait intéressant, ce particulier Evil Dead film se déroulera dans une ville. Tandis que Evil Dead à peine créé le jeu sur le cliché d’une cabane dans les bois, c’est devenu un concept un peu éculé. Même en tant que parodie, cela semble fatigué à ce stade. Ainsi, ce nouveau cadre d’un complexe d’appartements pourrait être un bon terrain pour une expansion créative. De plus, la dernière fois que Lee Cronin a choisi un sujet sur lequel diriger son objectif, c’était également une mère célibataire. Non seulement cela signifie qu’il a de l’expérience avec cette prémisse émotionnelle, mais cela implique également qu’il y a quelque chose dans ce sujet que Cronin doit vouloir explorer. C’est un indice faisant allusion à une véritable passion, ce que vous attendez toujours des gens qui font des films.





Avec le pouvoir du Necronomicon libéré à l’intérieur d’une ville, tout l’endroit pourrait être pris en charge. Non seulement cela, mais le gratte-ciel de l’affiche du film semble plutôt grand, alors peut-être que cette évasion ne peut venir que de la montée. Le synopsis mentionne également une « version cauchemardesque de la maternité », il ne fait donc aucun doute que les enfants seront possédés. En dehors de cela, nous savons peu de choses sur le film jusqu’à présent. Mais les fans purs et durs ne devraient pas avoir peur avec le sceau d’approbation de Sam Raimi.

Parmi les autres bonnes nouvelles, Rob Tapert a aidé à produire le film. Et comme toujours, Bruce Campbell surveille de près tout ce qui se passe avec le Necronomicon. Et tout le monde peut se sentir un peu plus en sécurité avec lui.





Le casting de Evil Dead Rise





Prime Video / Images universelles

Bien que Bruce Campbell ne soit pas dans ce film, plusieurs excellents acteurs sont – Alyssa Sutherland étant le premier d’entre eux. Sans aucun lien avec Kiefer Sutherland, Alyssa a joué la deuxième épouse de Ragnar, la reine Aslaug, dans la série à succès Vikings. Elle a également joué dans la série télévisée 2017 La Brume, basé sur le roman du même nom de Stephen King. Et avant cela, vous l’avez peut-être surprise dans Le diable s’habille en Prada comme le clacker qui a été réprimandé par Meryl Streep.

Lily Sullivan joue également. Actrice et mannequin accomplie, elle est connue pour son rôle dans la comédie australienne Mental. Elle a joué dans plusieurs courts métrages et la mini-série télévisée Barboteuse Piétineuse qui se déroule 25 ans après les événements du très important film du même nom. Les autres acteurs incluent Nell Fisher, Jayden Daniels, Tai Wano, Gabrielle Echols et Billy Reynolds-McCarthy.





Le film met également en vedette Morgan Davies, un acteur trans qui a commencé sa carrière enfant et est devenu transgenre en 2020. Avant cela, ils ont joué dans de nombreux courts métrages et séries télévisées, notamment Terra Nova, Le terrain de jeu du diableet L’expérience de la petite amie. Après leur sortie, ils ont joué dans la série La fin et un court intitulé Belles elles. Et pour tous les fans d’anime, Davies apparaîtra sous le nom de Koby dans le nouveau Une pièce séries télévisées en direct.

Evil Dead Rise devrait sortir en 2022, bien que la date exacte soit inconnue.





