Evil Dead Rise, film d’horreur : date de sortie et intrigue

Le cinquième opus de la franchise acclamée »Evil Dead », aura sa sortie mondiale, bien que »Evil Dead Rise » avait une première exclusive prévue pour la plate-forme HBO Max, il a été confirmé qu’elle sortira en salles. « The Evil Dead RISE !!! 21/04/23 », a écrit le réalisateur du film. lee cronin, sur Twitter, partageant une photo de lui portant un chapeau avec le logo de la production. « Exclusivement dans les salles. Le compte à rebours du carnage a commencé. »

C’est en juin 2020 que la star originale de »Evil Dead », Bruce Campbell a confirmé que le nouvel épisode de la saga cinématographique s’intitulerait »Evil Dead Rise ». D’ici 2021, la production de New Line Cinema serait diffusée exclusivement sur HBO Max, ce qui en aurait fait le premier film » Evil Dead » à être directement diffusé sur les plateformes de streaming.

» Evil Dead Rise » est entré en production en juin 2021, terminant l’enregistrement en octobre de la même année. Au San Diego Comic-Con, Campbell a expliqué que le film était en pourparlers pour une sortie en salles, un processus qui vient d’être confirmé.

Le cinquième film »Evil Dead » est écrit et réalisé par Lee Cronin, avec le réalisateur original du premier film, sam raimi, en tant que producteur exécutif avec Campbell. Les stars du cinéma Alyssa Sutherland Oui Lily Sullivan en tant que sœurs Ellie et Beth, respectivement. Dans le synopsis officiel, vous pouvez lire ce qui suit :

« Dans le cinquième film d’Evil Dead, Beth, fatiguée de la route, rend une visite tardive à sa sœur aînée Ellie, qui élève seule trois enfants dans un petit appartement de Los Angeles. La réunion des sœurs est interrompue par la découverte d’un mystérieux livre dans le bâtiment d’Ellie, donnant naissance à des démons possédant de la chair et poussant Beth dans une bataille primordiale pour sa survie alors qu’elle fait face à la version la plus terrifiante de la maternité imaginable. »

Écrit et réalisé par Raimi, » The Evil Dead » est sorti en salles en 1981. Raimi est revenu à la réalisation de » Evil Dead II » et » Army of Darkness », sortis respectivement en 1987 et 1992. . Les trois films mettaient en vedette Campbell dans le rôle-titre d’Ash Williams. En 2013, » Evil Dead » est sorti, un redémarrage de la franchise dirigée par Fede Álvarez qui a servi de continuation à la trilogie originale de Raimi.

Malgré son implication dans le film en tant que producteur exécutif, Campbell ne devrait pas reprendre son rôle de Ash dans « Evil Dead Rise ». « Nous le faisons de nos jours en nous concentrant sur les livres », a déclaré Campbell à la fin de l’année dernière. « Ce foutu livre circule, et c’est comme ça que nous le jouons. »

Préparez-vous à voir »Evil Dead Rise » le 21 avril 2023, disponible dans toutes les salles de cinéma.