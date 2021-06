« Evil Dead Rise » confirme le début du tournage

La saga « Evil Dead » n’est pas seulement une partie importante de la carrière du réalisateur Sam Raimi. Il est également devenu reconnu comme l’une des plus grandes icônes du cinéma d’horreur dans le monde, de sorte que la nouvelle d’un nouvel opus est sans aucun doute bien accueillie par des millions de fans à travers le monde.

Le développement de « Evil Dead Rise » a été confirmé en octobre 2020 (bien avant l’annonce du titre officiel de la production). Bien que Bruce Campbell se soit officiellement retiré de son personnage Ash Williams, l’acteur reviendra en tant que producteur exécutif aux côtés de Raimi, qui a choisi un nouveau réalisateur pour prendre sa place dans ce film.

« Evil Dead Rise » s’éloignera du décor habituel de la cabane au milieu de la forêt pour présenter une histoire en milieu urbain, avec Alyssa Sutherland et Lilly Sullivan comme sœurs principales de ce nouvel opus. Campbell avait prévu que le tournage commence l’année dernière, mais ces plans seraient reportés en raison de la pandémie.

La production du film a enfin commencé. Le réalisateur Lee Cronin a partagé sur ses réseaux sociaux une photographie du clap utilisé pour le tournage de « Evil Dead Rise », qui indique qu’ils en sont au premier jour de production.

La photographie de Cronin ne révèle pas grand-chose en soi, mais il a été confirmé que « Evil Dead Rise » suivra la même chronologie que dans la trilogie Raimi plutôt que de refaire son histoire, ce qui peut enthousiasmer les fans de la franchise. à cet égard, bien que la présence de Campbell, dont la dernière participation à la franchise a eu lieu dans la série « Ash vs The Evil Dead », nous manquera.

Malgré les retards occasionnés par le covid, le développement de « Evil Dead Rise » avance modérément bien. De plus, il a été confirmé que le film, bien qu’il n’ait pas de date de sortie estimée, sera une sortie pour HBO Max. Actuellement, Sam Raimi est occupé avec « Doctor Strange in the Multiverse of Madness », qui est en phase de post-production et prépare sa première pour l’année 2022.