Evil Dead Rise ajoute du sang jeune au casting

En ce qui concerne la franchise Evil Dead, il semble qu’il y ait toujours quelque chose de nouveau et de surprenant à espérer. Ayant déjà entendu ce nouveau film, Evil Dead Rise, verra la bataille avec le lieu du film Deadites, de la cabine éloignée au paysage urbain, il semble qu’il y ait des développements plus inattendus pour la suite en ce qui concerne le casting. Evil Dead l’icône Bruce Campbell a partagé un article du Hollywood Reporter alors qu’ils confirmaient l’ajout de trois visages frais et très jeunes à la distribution.

Vos nouveaux héros d’horreur. https://t.co/85LUah18cB – Bruce Campbell (@GroovyBruce) 16 juin 2021

Alyssa Sutherland et Lily Sullivan seront désormais rejointes par le trio de Gabrielle Echols, Morgan Davies et Nell Fisher lorsque le film commencera à tourner ce mois-ci. Ce sera la première fois qu’un groupe d’enfants est pris dans le chaos sanglant qui s’ensuit lorsque le plaisir de Deadite commence, et ajoute certainement une autre dynamique à la nouvelle version de la franchise. Si vous voulez faire bouger les choses, autant le faire correctement. Les détails exacts de l’implication du trio sont évidemment gardés secrets, mais il a été suggéré qu’ils joueraient des frères et sœurs pris dans les horribles manigances.

Alors que Campbell ne reviendra pas dans la franchise en tant que héros Ash dans Evil Dead Rise, bien que je sois sûr qu’il trouvera une apparition dans le film quelque part, il est producteur exécutif avec le réalisateur original Sam Raimi. Réunir l’ancienne équipe, qui comprend également Robert Tapert en tant que producteur, ne peut être qu’un bon signe que tout ce que nous aimons dans le Evil Dead sera livré en pelles, seaux, gallons et toute autre mesure de sang et de sang que vous pouvez imaginer. De plus Evil Dead trinité, Lee Cronin réalise son propre scénario, après avoir été trié sur le volet par la vieille garde pour diriger le film.

La nouvelle histoire des démons du Necronomicon Ex Mortis se déroulera dans la ville, un changement radical d’environnement même par rapport au cadre de la ville de Ash contre Evil Dead, et verra deux sœurs séparées (Sullivan et Sutherland) voir leur réunion planifiée interrompue alors qu’elles doivent se battre pour leur survie contre la nouvelle vague de Deadites. Avec le nouvel ajout de trois jeunes membres de la distribution, certains fans se sont immédiatement demandé si le Evil Dead peut vraiment être à la hauteur de ses prédécesseurs sanglants s’il implique des personnages si jeunes, mais nous devons nous rappeler que des films comme celui de Stephen King IL réussi à être terrifiant et sanglant avec une jeune distribution principale. Avec Raimi et Campbell d’anciens joueurs, si quelqu’un veut s’assurer que le film est aussi fou et violent que jamais, nous pouvons certainement compter sur eux.

Evil Dead Rise sera le premier nouveau film de la franchise depuis le redémarrage de la série en 2013, bien que la série bien supérieure Ash Vs Evil Dead ait fait un travail brillant à la fois pour maintenir la franchise en vie et pour donner aux fans de longue date la suite de l’histoire d’Ash qu’ils avaient été en attente depuis les années 1992 Armée des Ténèbres. Le nouvel ajout à la Evil Dead L’histoire devrait arriver sur HBO Max l’année prochaine.

Sujets: Evil Dead