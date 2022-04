Evil Dead Reboot Fin originale partagée par le réalisateur

Il y a très peu de franchises de films d’horreur qui ne se terminent pas sur une scène finale qui laisse la porte entrouverte pour une suite. Alors que 2013 Evil Dead le redémarrage a fait exactement cela, il a également inversé la tendance des films précédents de la série en permettant au protagoniste traumatisé de Jane Levy de s’éloigner des horreurs de la cabane dans les bois. Cependant, le réalisateur Fede Alvarez a sorti une courte scène alternative qui devait initialement terminer le film sur une note très familière, mais elle a été coupée grâce à une intervention du producteur et original Evil Dead créateur Sam Raimi.

Alors qu’un redémarrage à l’identique de La mort diabolique était peut-être inutile, le film de 2013 a fait juste assez pour se différencier de la vidéo originale méchante et a retiré un respectable 97 millions de dollars de son budget de 17 millions de dollars. Cependant, en ce qui concerne la fin du film, La mort diabolique a l’habitude de voir quelque chose de terrible arriver au héros, auparavant toujours joué par Bruce Campbell dans son rôle le plus emblématique. Cette fois, le protagoniste est parti chercher de l’aide, laissant derrière lui la destruction et un Naturom Demonto très intact prêt à causer plus de carnage mortel à l’avenir.

Dans un billet sur Twitterle réalisateur Alvarez a partagé le plan de fin original qu’il a enregistré pour le film, qui semblera très familier aux fans de longue date de la franchise car il voit la caméra zoomer hors de la cabine et droit sur un Levy hurlant, tout comme la fin de Evil Dead et Evil Dead 2. Cependant, Sam Raimi a persuadé le réalisateur de le changer car il pensait que leur jeune protagoniste avait suffisamment traversé le film et devrait être autorisé à s’éloigner.

The Evil Dead reviendra avec un nouvel épisode cette année







En tant que l’une des entrées d’horreur emblématiques du cinéma, La mort diabolique a enduré d’être banni, coupé, giflé avec une étiquette vidéo méchante et pourtant a continué à faire partie de la culture populaire. Après la trilogie originale de Raimi, qui s’est terminée avec les années 1992 Armée des ténèbres, il a fallu un long moment avant que Bruce Campbell ne revienne en tant que Ash Williams dans la scène post-crédit très courte mais alléchante du redémarrage de 2013. Cela a ensuite conduit Campbell à transporter son personnage à travers trois saisons de Ash contre Evil Dead avant que la série ne soit annulée en 2018.

Cette année verra la Evil Dead reviennent encore cette année avec Evil Dead Rise, la première entrée à ne pas présenter Campbell et aussi la première à abandonner la cabane dans les bois pour déplacer l’histoire dans un immeuble de grande hauteur où deux sœurs et trois enfants se retrouveront piégés dans une bataille avec les morts à l’étroit, lieu claustrophobe. Réalisé et écrit par Lee Cronin, qui a été sélectionné par Raimi pour le travail, Evil Dead Rise apportera une nouvelle vision de la terreur Evil Dead franchise en ce qui concerne HBO Max quelque temps avant la fin de l’année.





