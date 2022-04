Evil Dead : le réalisateur nous en dit plus sur la fin originelle du Reboot

Alors qu’un reboot à l’identique d’Evil Dead était peut-être inutile, le film de 2013 a fait juste assez pour se différencier de la vidéo originale méchante et a retiré un respectable 97 millions de dollars de son budget de 17 millions de dollars. Cependant, en ce qui concerne la fin du film, Evil Dead a l’habitude de voir quelque chose de terrible arriver au héros, auparavant toujours joué par Bruce Campbell dans son rôle le plus emblématique. Cette fois, le protagoniste est parti chercher de l’aide, laissant derrière lui la destruction et un Naturom Demonto très intact prêt à causer plus de carnage mortel à l’avenir.

Dans un billet sur Twitter, le réalisateur Alvarez a partagé le plan de fin original qu’il a enregistré pour le film, qui semblera très familier aux fans de longue date de la franchise car il voit la caméra zoomer hors de la cabine et droit sur un Levy hurlant, tout comme la fin de Evil Dead et Evil Dead 2. Cependant, Sam Raimi a persuadé le réalisateur de le changer car il pensait que leur jeune protagoniste avait suffisamment traversé le film et devrait être autorisé à s’éloigner.

Here it is. This is what was written originally. But Sam Raimi (wisely) pointed out “after everything she’s been through, she deserves to live” so I rewrote it to the actual ending. (@jcolburnlevy let out one of her best screams in the movie on this take) #EvilDead9years pic.twitter.com/q0PFWCT7Pw

— Fede Alvarez (@fedalvar) April 6, 2022