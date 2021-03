Evil Dead II Virtual Watch Party avec un commentaire en direct de Bruce Campbell se déroule en avril

Les fans d’Evil Dead voudront peut-être consacrer un peu de temps et d’argent à la fin du mois d’avril. Les gens de Watch With ont annoncé une nouvelle projection virtuelle de 1987 Evil Dead II: Dead by Dawn, qui présentera un commentaire en direct d’Ash Williams lui-même, Bruce Campbell. Les billets pour l’événement sont en vente maintenant.

L’événement sera retransmis en direct à 20 h CDT le 24 avril. Ceux qui achètent des billets mais qui ne peuvent peut-être pas venir à ce moment-là auront l’occasion de regarder le tout à la demande pendant 48 heures après le fait. Une description de l’événement sur le site officiel se lit comme suit.

« Avez-vous déjà rêvé de regarder votre film préféré avec la star de ce film? Vous avez maintenant la possibilité de remettre la télécommande aux stars et de les laisser vous guider à travers vos favoris comme vous ne l’avez jamais vu auparavant. Rejoignez la montre des célébrités faire la fête et revivre le film à travers les yeux de la star – mettre l’action en pause pour expliquer des scènes, raconter des histoires inconnues sur l’action ou fournir des bribes amusantes de anecdotes… directement de la source. «

Il est promis que Bruce Campbell partagera « des souvenirs, des histoires et des anecdotes du film, et pour quelques téléspectateurs chanceux, Bruce répondra même aux questions du chat. » Il existe plusieurs niveaux de billets, le billet de base commençant à 25 €. Cela donne un accès à l’événement. Les billets VIP ultimes coûtaient 2500 €, mais ils sont déjà épuisés. Ils comprennent une conversation Zoom de deux minutes avec Campbell, ainsi qu’une tronçonneuse autographiée. Il y a encore, au moment d’écrire ces lignes, des billets Extreme VIP disponibles. Ils coûtent 350 € et comprennent une affiche dédicacée, ainsi qu’un Zoom de deux minutes avec Campbell. De plus, il existe un billet de 55 € qui comprend une affiche d’événement exclusive, bien qu’elle ne soit pas signée.

Réalisé par Sam Raimi, Evil Dead 2 est né du succès du classique de l’horreur original. Cependant, Raimi, le producteur Rob Tapert et Bruce Campbell ont décidé d’opter pour un changement de ton majeur, rendant la suite beaucoup plus comique, avec l’horreur mélangée. Elle a été suivie d’une suite, Armée des ténèbres, en 1992. Un remake d’Evil Dead est sorti en 2013. Campbell a également repris le rôle d’Ash pendant trois saisons sur Ash vs. Evil Dead avant son annulation. Campbell a depuis pris sa retraite du rôle, sauf pour avoir exprimé le personnage dans un prochain jeu vidéo.

Quant à l’avenir de la franchise Evil Dead, Sam Raimi, Bruce Campbell et Rob Tapert produisent une nouvelle entrée intitulée Evil Dead Rise. Il ne mettra pas en vedette Ash mais emmènera la série dans une nouvelle direction. Lee Cronin (Le trou dans le sol) est défini sur direct. Ceux qui sont intéressés à découvrir le Evil Dead 2 watch party peut acheter des billets maintenant. Le site note que, pour des raisons de licence, il n’est disponible en streaming qu’aux États-Unis et au Canada. Les billets sont disponibles sur StellarTickets.com.

