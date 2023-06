Evil Dead Awakening est-il sur Netflix ? Où regarder le film HORREUR en streaming

in

Evil Dead The Awakening, l’un des films d’horreur les plus importants sorti en 2023, est venu en streaming. Ici, nous vous disons où vous pouvez voir cette production.



Dans ce 2023, il est sorti dans les salles de cinéma « Evil Dead Réveil », le cinquième volet de la saga à succès de films d’horreur « Evil Dead ». Le film réalisé par Lee Cronin et mettant en vedette Lily Sullivan, Alyssa Sutherland, Morgan Davies et Gabrielle Echols a réussi à devenir l’une des productions d’horreur les plus importantes de ces dernières années, tant pour le public que pour les critiques.

Ce film a réussi à captiver tous les fans de la saga puisqu’il continue de conserver l’essence des premières productions. Cela est dû en partie au soutien de Bruce Campbell et Sam Raimi, qui étaient en charge des premiers films de la franchise et participaient en tant que producteurs et consultants à cette occasion.

Le film n’est plus dans les salles, c’est pourquoi les fans ont commencé à se demander où il peut être vu via diffusion en ligne. Ici, nous vous disons quelle plate-forme l’a récemment ajouté à son catalogue.

+Où pouvez-vous voir Evil Dead The Awakening en Streaming EN LIGNE ?

Ces derniers jours, une plateforme de streaming a ajouté « Evil Dead El Despertar » à son catalogue en qualité HD et avec la possibilité de le visionner également en 4K. Il s’agit de HBO Maxl’une des principales sociétés de films et de séries.

+Quel est le synopsis du film ?

Selon la synopsis qui vient de sortir Warner Bros Pictures, « Cinquième film de la saga Evil Dead, Beth rend visite à sa sœur aînée, Ellie, qui élève trois enfants dans un petit appartement à Los Angeles. La réunion des sœurs est écourtée par la découverte d’un livre mystérieux dans le bâtiment d’Ellie, qui mène à ce que les démons possèdent des gens, entraînant Beth dans une bataille pour la survie alors qu’elle fait face à tous les cauchemars auxquels sa mère peut imaginer.

+ Comment est composé le casting ?

lis sullivan

Alyssa Sutherland

Gabrielle Échols

Morgan Davies

Nell Fisher

marque michinson

Anna Marée Thomas

Pois Mirabai

Richard Crouchley

Billy Reynolds McCarthy

Noé Paul

