Everything Everywhere All at Once remporte le prix du meilleur film à la Films Critics Association

Le film réalisé par Kwan et Scheinert, Everything Everywhere All at Once remporte son 14e prix du meilleur film.

L’un des films dont on parle le plus en 2022, Tout partout tout à la fois, a ajouté un autre prix à son nom. Jusqu’à présent, le film en a remporté de nombreux, dont le prix de l’American Film Institute pour les dix meilleurs films de l’année et le meilleur film, le meilleur film indépendant, le réalisateur, la meilleure actrice principale, la meilleure actrice dans un second rôle et le meilleur acteur dans un second rôle à la mi-saison de la Hollywood Critics Association. Prix ​​du cinéma. Plus tôt cette année, Tout partout tout à la fois a remporté le prix du meilleur film de la North Carolina Film Critics Association. Selon World of Reel, il s’agit du 14e prix du meilleur film du film depuis sa sortie le 11 mars 2022.





Le film a été écrit, réalisé et coproduit par l’équipe cinématographique de Daniel Kwan et Daniel Scheinert, alias les Daniels. Tout partout tout à la fois raconte l’histoire d’une femme chinoise plus âgée nommée Evelyn Quan Wang, interprétée par l’actrice Michelle Yeoh. Evelyn est une femme surchargée soumise à une immense pression en raison de la défaillance de la laverie automatique de sa famille, de son mariage raté avec son mari Waymond et de son père vieillissant, qui la critique et la harcèle pour à peu près toutes les décisions qu’elle prend. En plus de tout le reste de sa vie chaotique, Evelyn devient de plus en plus en désaccord avec sa fille Joy. Bientôt, la vie d’Evelyn est bouleversée lorsqu’elle découvre qu’elle est une Evelyn dans un immense univers alternatif d’Evelyn et qu’elle est la seule à pouvoir sauver le monde.

Tout partout en même temps : apprenez-en plus sur l’actrice Michelle Yeoh

Tout partout tout à la fois L’actrice Michelle Yeoh n’est pas étrangère au grand écran. Elle a joué dans d’innombrables films, dont beaucoup sont devenus des classiques cultes. Certains de ses crédits d’acteur les plus indignes sont ceux de Wai Lin dans le film James Bond de 1997 Demain ne meurt jamaisYu Shu Lien dans les films de 2000 et 2016 Tigre accroupi Hidden Dragonet Tigre accroupi, Dragon caché : Épée du destin, comme Mameha dans le film de 2005 Souvenirs d’une Geisha, et comme Eleanor Young dans le film de comédie dramatique romantique de 2018 fous riches asiatiques. Michelle Yeoh est adorée dans le monde entier en partie à cause de ses divers rôles d’actrice et de sa personnalité intense à l’écran.

Dans la vraie vie, Michelle Yeoh est née en Malaisie de parents malais chinois. Dans sa jeunesse, elle était une danseuse de ballet accomplie qui a subi une blessure qui l’a amenée à écourter sa carrière de ballet. Cependant, après avoir remporté une série de concours de beauté chez elle en Malaisie, elle a été découverte par un producteur de films. Elle a ensuite commencé à jouer dans des films bourrés d’action tels que le film de 2008 La Momie : La Tombe de l’Empire Dragon avec Brendan Fraser. Yeoh reçoit actuellement des éloges pour son interprétation en 2022 Tout partout tout à la fois. Yeoh devrait être nominé et peut-être remporter le prix de la meilleure actrice aux Oscars 2023 plus tard cette année, la cérémonie étant prévue pour le 12 mars.