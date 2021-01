Everspace 2 est un jeu de tir spatial et un simulateur rapides bientôt disponibles pour un accès anticipé à la vapeur

Everspace 2 comble une lacune en janvier, dans ce qui est un mois assez lent pour les jeux. Le tireur spatial et rogue-lite ont reçu le financement complet de Kickstarter l’année dernière et seront disponibles en accès anticipé le Vapeur à partir du 18 janvier.

Développé par Jeux ROCKFISH, Everspace 2 est la suite du jeu 2017 du même nom. Après ses critiques principalement positives sur Steam, Everspace 2 est une suite complète, reprenant la plupart des mécanismes tout en affinant (espérons-le) le gameplay. Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Alors, quel genre de jeu est Everspace 2? Eh bien, c’est une suite directe de son prédécesseur, qui était un simulateur spatial voyou avec des éléments RPG et beaucoup de combats. Il y avait une histoire qui progressait en arrière-plan, mais la prémisse du jeu était de terminer plusieurs niveaux différents avec un éventail d’armes.

Everspace était bien connu pour ses combats aériens intenses et son bon sens de la progression. C’était un rogue-lite dans la mesure où beaucoup de vos améliorations ont disparu entre les courses, mais votre vaisseau a conservé son apparence cosmétique et quelques autres améliorations clés.

De plus, Everspace était également un beau jeu. Il avait une bonne conception sonore, des visuels épiques et un sens du style distinct. Beaucoup de réflexions avaient été consacrées à l’univers et à ses habitants, ce sur quoi j’espère personnellement qu’il se fonde sur Everspace 2.

Il semble que ROCKFISH va se concentrer davantage sur le monde d’Everspace dans le jeu de suivi. Il y a déjà plus de mentions du mode campagne solo dans le matériel marketing et les fans du jeu espèrent que les aperçus du jeu original seront construits ici.

De même, les mécanismes du jeu original vont être étendus. Bien sûr, les mêmes éléments Rogue-Lite et Space Sim sont là, mais les nouveaux ajouts incluent l’exploitation minière, l’artisanat et une exploration plus approfondie. Vous pouvez échanger des pièces, gérer vos navires et rencontrer des personnages étranges.

Dans l’ensemble, ROCKFISH semble essayer de créer un simulateur d’espace plus complet et plus complet, et il n’y a rien de mal à cela. Certains des points forts du jeu précédent comprenaient ses combats et ses graphismes. Si Everspace 2 les prend et fonctionne avec eux, ce jeu pourrait être un succès rapide pour 2021.

Everspace 2 est disponible en accès anticipé sur Steam à partir du 18 janvier. Vous pouvez consulter la page officielle de Steam ici.