Ever Crisis reprend sur le disque lié à Final Fantasy VII

Le nom de Final Fantasy VII résonne avec le record d’Ever Crisis en dehors du Japon.

Il se passe quelque chose dans les bureaux de Square Enix. Il y a un mois, la société nous a surpris avec le brevet sur un titre mystérieux et le logo Shinra. Pour ajouter du sel à la spéculation, quelque chose sur Final Fantasy VII sera bientôt annoncé. Les nerfs des fans sont brûlants et sur le point de devenir plus chauds: la société a mis à jour le Journal Ever Crisis en dehors du Japon.

Maintenant, le titre mystérieux est enregistré aux États-Unis, en Europe et en Australie. Ils ont également enregistré la phrase The Isle Dragon Roars, traduite par L’île du dragon rugit. Quoi que ces titres servent, ils ont ouvert les portes à la spéculation d’une manière écrasante.

On espère voir des nouvelles d’une suite de Final Fantasy VII Remake lors du prochain concert au Japon. Ou du moins quelque chose directement lié au nouveau contenu. L’île du dragon peut faire référence à Wutai, la maison du personnage Yuffie, et Ever Crisis pourrait être lié au mythique Zack. Qui sait: ça pourrait être un nouveau spin-off, un DLC, une extension pour la version PlayStation 5… Pour le moment on ne peut qu’attendre et voir.

Final Fantasy VII Remake a brisé le moule lors de sa mise en vente il y a un an. Depuis, beaucoup ont attendu la deuxième partie de cette saga, puisque ce titre ne couvrait qu’une petite partie de l’intégralité de son histoire. Nous n’aurons peut-être pas à attendre longtemps pour découvrir l’avenir de la franchise après tout.

En attendant, nous devons profiter de l’annonce fantastique d’autres jeux vidéo Final Fantasy. Endwalker a été montré pour la première fois il y a quelques jours et Final Fantasy XVI est toujours à l’horizon. De bonnes années nous attendent.