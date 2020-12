Événements Pokémon GO en janvier: tout ce que vous pouvez faire et obtenir

Niantic prépare une entrée frénétique en 2021 pour son jeu vedette.

Dans le calcul global, 2020 a été une excellente année pour Pokémon GO. Au cours de ces douze mois, des dizaines de nouvelles et de nouvelles possibilités sont arrivées dans le jeu, en plus d’ajouter constamment plus de Pokémon de différentes régions qui composent l’univers de la saga.

En résumé, on peut pointer l’arrivée des stations ou la montée du niveau maximum à 50 comme les plus significatives, même si la mise en œuvre de mégaévolutions, les raids à distance ou la compatibilité avec Pokémon Home ne sont pas loin derrière.

Tout cela a placé la barre haute pour 2021. Si Niantic veut maintenir son succès actuel, il doit inonder le jeu d’événements et de mises à jour et il semble que pour janvier 2021 il ait pris acte de cette procédure.

Tout arriver sur Pokémon GO en janvier 2021

Comme d’habitude avec l’arrivée du nouveau mois, la première modification que nous verrons sera le Récompense Pokémon des timbres hebdomadaires. Tout au long de janvier Chansey sera celui qui apparaîtra après avoir collecté 7 timbres de recherche quotidiens.

Concernant les chefs de raid, tout au long du mois, ils tourneront et il y aura des apparitions surprises, bien qu’il existe certains Pokémon auxquels nous pouvons faire face Dates spécifiques.

Du 1er janvier au 5 janvier, Ho-oh sera disponible en raids 5 étoiles. Avec un peu de chance, vous obtiendrez la version brillante.

sera disponible en raids 5 étoiles. Avec un peu de chance, vous obtiendrez la version brillante. Du 6 janvier au 12 janvier, Genesect prendra le relais et il y aura également la possibilité de le capturer variocolor.

prendra le relais et il y aura également la possibilité de le capturer variocolor. Du 13 janvier au 19 janvier, ce sera Heatran qui occupera les raids de plus haut niveau. Il a également une forme brillante.

qui occupera les raids de plus haut niveau. Il a également une forme brillante. Du 20 janvier au 26 janvier, Kyogre et Groudon ils peupleront le jeu de raid. Considérant qu’ils sont déjà sortis à de nombreuses reprises, ce sera le moment idéal pour obtenir leur version brillante et leurs bonbons.

ils peupleront le jeu de raid. Considérant qu’ils sont déjà sortis à de nombreuses reprises, ce sera le moment idéal pour obtenir leur version brillante et leurs bonbons. Un Pokémon surprise prendra le relais à partir du 27 janvier.

Mega Charizard Y, Mega Blastoise et Mega Abomasnow Ils apparaîtront dans les méga raids du 5 au 12 janvier.

Ils apparaîtront dans les méga raids du 5 au 12 janvier. Le 19 janvier, un nouveau Pokémon avec la possibilité de Mega Evolution fera ses débuts dans le jeu.

Mega Venusaur et Mega Houndoom apparaîtront également dans Mega Raids à partir du 19 janvier.

Nouvel événement thématique pour l’entrée de l’année

Avec l’arrivée de 2021, nous aurons la possibilité de capturer plusieurs Pokémon déguisés dans Pokémon GO, notamment Slowpoke avec des lunettes. Les autres membres de cet événement sont pour l’instant un mystère et la seule chose que l’on sait est qu’ils vont s’équiper chapeau de fête. Nous découvrirons de 31 décembre de nuit jusqu’au 4 janvier.

Aussi, tout au long du mois, il y aura des événements thématiques des différentes régions (Kanto, Sinnoh, Hoenn et Johto). En fonction de l’actuel, leur Pokémon respectif apparaîtra plus fréquemment.

Heures de Pokémon en vedette

En 2021, Niantic continuera avec ses heures Pokémon exceptionnelles et celles-ci auront les protagonistes suivants:

Mardi 5 janvier 2021 Lillipup apparaîtra plus fréquemment et il y aura double stardust par capture.

apparaîtra plus fréquemment et il y aura Mardi 12 janvier 2021 Drifloon apparaîtra plus fréquemment et il y aura Double XP pour attraper des Pokémon.

apparaîtra plus fréquemment et il y aura Mardi 19 janvier 2021 Shroomish apparaîtra plus fréquemment et il y aura doublez le bonbon pour attraper des Pokémon.

apparaîtra plus fréquemment et il y aura Mardi 26 janvier 2021 Phanpy apparaîtra plus fréquemment et il y aura Double Candy pour le transfert de Pokémon.

