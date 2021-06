Événements de fierté 2021 : ce qui se passe (et ne se passe pas) cette année. Image : PA / Getty







Les célébrations de la fierté de l’année dernière ont été réduites en raison de la pandémie de coronavirus en cours, mais il y a une pléthore d’événements, de défilés et plus encore en 2021.

Coïncidant avec le mois des émeutes de Stonewall en 1969, le mois de la fierté est une célébration mondiale de la communauté LGBTQ+ qui est célébrée chaque année en juin.

Alors que traditionnellement, l’événement est marqué par une série de marches, de défilés et de performances, les choses ont été réduites au cours de la dernière année en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Cela dit, les gens ont encore marqué l’occasion virtuellement en 2020 et de plus en plus d’activités ont reçu le feu vert cette année, alors que les restrictions continuent de s’assouplir à travers le Royaume-Uni et au-delà.

Alors, voici tout ce qui se passe au cours du mois de la fierté 2021 et au-delà.

Événements Pride 2021 au Royaume-Uni et aux États-Unis :

Royaume-Uni

20 juin – Fierté Bi – À la place de l’événement qui se déroule habituellement en septembre, une diffusion en ligne débutera le 20 juin.

26 juin – London Trans Pride – Coup d’envoi à 14h à Hyde Park.

2-4 juillet – UK Black Pride – Les organisateurs organisent un événement en direct et enregistré dans l’est de Londres. Cependant, il reste à confirmer si les invités peuvent y assister en personne.

7-8 août – Brighton et Hove Pride – **ANNULÉ** – Les détenteurs de billets peuvent soit transférer leur billet à l’année suivante, soit faire don du montant du billet au Brighton Rainbow Fund, soit demander un remboursement.

27-30 août – Festival de la fierté de Manchester – Malgré la pandémie de coronavirus en cours, l’événement annuel de Manchester devrait avoir lieu en août. Les interprètes incluent Sophie Ellis-Bextor, Sigala, Example et Zara Larsson.

28 août – Défilé de la fierté de Manchester – Le thème de l’événement de cette année est « Jardin de la liberté » et la participation est gratuite.

11 septembre – Fierté à Londres – Le défilé annuel a été annulé l’année dernière, mais les organisateurs l’ont repoussé à septembre 2021 pour permettre au public d’y assister en toute sécurité.

25 et 26 septembre – Birmingham Pride – Le thème de cette année est « Plus forts ensemble ». Les enfants et les personnes âgées peuvent également assister à l’événement gratuitement.

Amérique

11-13 juin – Los Angeles Pride – Les fêtards basés à LA pourront assister à l’événement en plein air, en personne, avec billet en juin.

11-12 juin – Soirée cinéma de la fierté de San Francisco – Se déroulant à Oracle Park, l’événement payant célébrera les films LGBTQ+.

18 juin – NYC Pride’s Pride Presents & Family Night – L’événement cinéma LGBTQIA+ revient cette année. Les titres à afficher comprennent Kapaemahu et documentaire, PS gravez cette lettre s’il vous plaît.

26 juin – Cinespia de Los Angeles Pride – En association avec le Hollywood Forever Cemetery, il y aura une projection de film en plein air montrant des titres LGBTQ+.

26-27 juin – La fierté de Chicago dans le parc – Tenu au Butler Field à Grant Park, Pride in the Park compte les têtes d’affiche Chaka Khan, Tiësto et Gryffin.

27 juin – Fierté new-yorkaise – À partir de midi (HNE), l’expérience de diffusion virtuelle comprendra des apparitions de Wilson Cruz, Ceyenne Doroshow et Menaka Guruswamy.

27 juin – NYC Pride Island – Cet événement virtuel payant sera mis en vedette par la légendaire DJ, Lina Bradford. Vous pouvez réserver votre place maintenant.

